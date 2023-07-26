Технологии пока не всесильны.

Трек для Гран-при Бельгии не уходит в последний месяц из новостей о «Формуле-1» из-за новой волны требований от гонщиков поменять легендарную связку «О Руж» – «Райдион» – «Кеммель».

«Надо посмотреть, что можно сделать с «О Руж» и трассой в Спа. Мы потеряли уже двух гонщиков за четыре-пять лет, и это очень опасный поворот. Мы каждый год об этом говорим. То, что сегодня произошло, несправедливо.

Я считаю, нужно поменять этот поворот, он слишком опасный. Мы каждый раз ждем аварии, когда его проезжаем. И потеряли молодого парня. Это несправедливо», – заявил Ланс Стролл после финиша на Гран-при Австрии.

«Нам определенно нужно что-то поменять, потому что сейчас, очевидно, при подъеме на холм вы не видите, что происходит впереди, особенно при плохих погодных условиях. Подобное случилось уже дважды и нам нужно что-то с этим делать», – заявил Льюис Хэмилтон.

«Конфигурацию трассы нужно изменить. Я потерял там друга в 2019 году, Антуана – это больно. Это исторический, культовый поворот, но в прошлом мы потеряли слишком много жизней, – высказался гонщик «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй. – Я видел видео с медленной шиканой. Думаю, это верный путь, потому что трибуны можно отодвинуть, места хватает.

Обгонять все еще можно с помощью слипстрима [на прямой «Кеммель»], но на более низких скоростях, так что все не так опасно».

Причина заявлений и обсуждений – вторая за четыре года гибель гонщика: во время заезда «Региональной Европейской Формулы» (FRECA) погиб 18-летний чемпион испанской «Ф-4» Дилано ван’т Хофф. Он развернулся на прямой под дождем, и в него приехала машина Адама Фитцджеральда (осторожно, кадры могут шокировать):

А в 2019-м автогоночный мир уже переживал потерю юниора «Рено» Антуана Юбера – он погиб в гонке «Ф-2» на том же треке, в похожих условиях и даже на том же секторе трассы.

Однако насколько все-таки в реальности виновата трасса и ее повороты в последствиях аварии?

Если углубиться в детали – Юбер погиб из-за сильнейшего удара в кокпит между боковыми структурами безопасности и хвостовой. Монокок просто не выдержал:

У Дилано примерно та же ситуация: по объяснениям механика «Кампоса» (обслуживает машину с таким же шасси, но в другой серии), удар просто пришелся между двумя структурами безопасности:

И условия для таких аварий в принципе совершенно не зависят от трека – представьте, например, что вот в этом моменте за Строллом кто-нибудь ехал.

Насколько бы он успел отрулить?

А вот разворот Макса Ферстаппена прямо во время гонки и посуху:

Все отличие лишь в том, что здесь развернувшиеся машины видно и можно хотя бы попытаться увернуться.

Однако трек в Спа – не уникальный в смысле обзора: недавно на Электропри «Формулы Е» в Риме случился завал, очень похожий на смертельные – однако гонщику просто повезло на скорости поменьше:

Такие моменты возможны абсолютно на любом треке – двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен подошел к вопросу чуть честнее:

«Конечно, в Спа – опасный поворот, но мы также приезжаем в Джидду, и, на мой взгляд, первый сектор, пожалуй, даже опаснее. Рад, что пока там ничего не случилось. Когда проезжаешь шестой, седьмой, восьмой повороты, в случае завала там то же самое – все повороты «слепые», ты не знаешь, чего ожидать. Это невероятно опасно.

Да, «О Руж» – «слепой» поворот, но инцидент произошел дальше. Мне кажется, единственное, что можно сделать – увеличить пространство, подвинув барьеры. Сейчас, если попадаешь в аварию и врезаешься в барьеры, ты довольно легко отскакиваешь обратно на трек.

Если видимость практически нулевая, много воды, это становится большой проблемой. В сухих условиях обычно ситуация лучше. В Спа уже вносили изменения, места стало гораздо больше, но это все равно опасный поворот. Однако мы приезжаем на автодромы с опасными поворотами. Пожалуй, пока там ничего не случится, никто не выскажется. Теперь эта тема поднялась, и мне кажется, что нечестно просто винить трек».

Ведь дело, к сожалению, не в трассе, а именно в типе аварий: неудачном т-крэше между двумя структурами безопасности. Улучшение видимости повышает шанс отрулить, но не исключает возможности аварии в принципе – и не факт, что даже машины «Ф-1» способны выдерживать такое на данный момент с учетом огромной массы гибридной части. Более того, крэш-тестов конкретно этой части на данный момент даже не существует.

Кажется, пока у автоспорта просто пока нет ответа на такие аварии – и нужно повышать требования к монококам. В прошлый раз «Ф-1» переживала такую историю до внедрения «гало» – после гибели Джастина Уилсона. Сперва автоспорт сопротивлялся, но теперь благодаря ореолу над головой спасен десяток пилотов – от Льюиса Хэмилтона до Шарля Леклера и Ромена Грожана.

Зачем же гонщики продолжают требовать изменения трассы? Просто автоспорт сильно завязан на психологии: невозможно атаковать слепой поворот на скорости 250+ км/ч без полной уверенности в собственной безопасности. Когда происходит авария с серьезными последствиями, уверенность просто не может устоять полностью и не пошатнуться. Требуется ритуал для ее восстановления: высказаться, услышать ответ от организаторов и обещания все исправить, согласие от сообщества, поддержку.

Высказывания в медиа насчет изменения опасного трека – что-то вроде коллективной психотерапии. «Спа-Франкоршам» и так реконструируют, но требования к безопасности болидов всех классов действительно стоит пересмотреть.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson