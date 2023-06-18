20 комментариев

Грилиш 60 часов праздновал требл «Сити», а потом поехал на тренировку. А так можно? А какие последствия?
Вы точно видели море фоток с парада «Сити», который праздновал требл в море алкоголя. Особо запомнился Джек Грилиш, который не останавливался 60 часов и попробовал все.
Самое безумное, что после этого трипа Джек отправился в сборную Англии. Да, на фото он выглядел немного помято, но все же тренировался.
Как такое вообще возможно? Стоп, а так вообще можно делать?
Короткий ответ: пойти на тренировку можно, но рассчитывать на серьезные результаты не стоит. Впрочем, вам точно станет полегче.
Алкоголь и физическая культура практически несовместимы. Этанол не только угнетает нервную систему, уменьшая скорость реакции и ухудшая координацию, но также приводит к интоксикации и обезвоживанию организма – что, в сочетании с усиленным потоотделением во время физических нагрузок, может быть чревато проблемами с сосудами и сердцем. Кроме того, алкоголь замедляет восстановление и рост мышечных тканей и ухудшает силовые показатели.
Поэтому первое, что нужно сделать утром, если вы все-таки намерены пойти на тренировку – это восстановить водно-солевой баланс в организме. Лучше всего для этого подойдет минеральная вода, в которую можно добавить мед, лимон и имбирь. Также стоит в меру плотно позавтракать: в качестве похмельного перекуса особенно хорошо подойдут бананы и омлет, они не только отлично утоляют голод, но и помогают организму восстановить запас калия.
Второе правило – перед тренировкой необходимо восстановить нормальное кровообращение, чтобы ускорить процесс выведения токсинов из организма и подготовить сосуды и сердце к нагрузкам. Для этого хорошо подойдет контрастный душ или легкий массаж.
После этого можно отправляться на тренировку, но следует быть готовым к тому, что высоких спортивных результатов еще не до конца восстановившегося организма ждать не стоит. Потому от интенсивных силовых нагрузок стоит отказаться в пользу кардио-тренировки (идеальный вариант – отрезвляющая пробежка на свежем воздухе), поупражняться в растяжке, гимнастике или посетить занятие по йоге.
В любом случае, прироста мышечной массы или силовых показателей от тренировки с похмелья ждать не стоит, а вот почувствовать себя лучше умеренная физическая нагрузка точно поможет.
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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; instagram.com/england
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