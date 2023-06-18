20 комментариев

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Грилиш 60 часов праздновал требл «Сити», а потом поехал на тренировку. А так можно? А какие последствия?

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Вы точно видели море фоток с парада «Сити», который праздновал требл в море алкоголя. Особо запомнился Джек Грилиш, который не останавливался 60 часов и попробовал все.

Самое безумное, что после этого трипа Джек отправился в сборную Англии. Да, на фото он выглядел немного помято, но все же тренировался.

Как такое вообще возможно? Стоп, а так вообще можно делать?

Короткий ответ: пойти на тренировку можно, но рассчитывать на серьезные результаты не стоит. Впрочем, вам точно станет полегче.

Алкоголь и физическая культура практически несовместимы. Этанол не только угнетает нервную систему, уменьшая скорость реакции и ухудшая координацию, но также приводит к интоксикации и обезвоживанию организма – что, в сочетании с усиленным потоотделением во время физических нагрузок, может быть чревато проблемами с сосудами и сердцем. Кроме того, алкоголь замедляет восстановление и рост мышечных тканей и ухудшает силовые показатели.

Поэтому первое, что нужно сделать утром, если вы все-таки намерены пойти на тренировку – это восстановить водно-солевой баланс в организме. Лучше всего для этого подойдет минеральная вода, в которую можно добавить мед, лимон и имбирь. Также стоит в меру плотно позавтракать: в качестве похмельного перекуса особенно хорошо подойдут бананы и омлет, они не только отлично утоляют голод, но и помогают организму восстановить запас калия.

Второе правило – перед тренировкой необходимо восстановить нормальное кровообращение, чтобы ускорить процесс выведения токсинов из организма и подготовить сосуды и сердце к нагрузкам. Для этого хорошо подойдет контрастный душ или легкий массаж.

После этого можно отправляться на тренировку, но следует быть готовым к тому, что высоких спортивных результатов еще не до конца восстановившегося организма ждать не стоит.  Потому от интенсивных силовых нагрузок стоит отказаться в пользу кардио-тренировки (идеальный вариант – отрезвляющая пробежка на свежем воздухе), поупражняться в растяжке, гимнастике или посетить занятие по йоге.

В любом случае, прироста мышечной массы или силовых показателей от тренировки с похмелья ждать не стоит, а вот почувствовать себя лучше умеренная физическая нагрузка точно поможет.

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; instagram.com/england

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20 комментариев

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Nikolayevic
Да задолбали вы со своим Грилишем!!!
+21
-6
+15
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SuperStarrrr
Расскажите об этом Тумиловичу и Горлуковичу!
+8
0
+8
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filippa
когда тебе 27 и ты миллионер. можно многое.
+6
0
+6
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OnTuMyC
попейте месяц, потом сходите в качалочку и отпишитесь по итогу.
если выживете.
+7
-1
+6
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Cheldun
С таким здоровьем до 30 можно месяцами лопать и на утро тренировка,а вот после 30 неделю с кровати встать не можешь
+4
0
+4
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arspurs9
Ответ Joey Ramone
Да
Это какая? Машинкой под 0.3?) И можно какое-то заключение хоть кого-то, что она лучше?)
+3
0
+3
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arspurs9
Ответ Joey Ramone
что за хрень у него на башке? Прическу не может нормальную сделать? Как дебил с ободочком.
Твоя лучше?)
+4
-1
+3
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SerVer
Ответ Madyavchik
Видимо мне меньше 30, выходит?
А кто Вас знает. У Вас дата регистрации 25 мая.
+1
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OnTuMyC
Ответ Madyavchik
А выыы сами то хоть раз пробовали? Если человек задохлик без здоровья, то конечно плохо будет
не пробовал, т.к. часто наблюдал последствия у пьющих. вы вот абсолютно верно подметили про изначальное состояние здоровья, а вот автор в порыве раздать советов совершенно забыл.
+1
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Akselrod Andrei
словил кринжа, спасибо автору
0
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Abdulla
Ответ SuperStarrrr
Расскажите об этом Тумиловичу и Горлуковичу!
Слышу родные белорусские фамилии :)
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Madyavchik
Ответ OnTuMyC
попейте месяц, потом сходите в качалочку и отпишитесь по итогу. если выживете.
А выыы сами то хоть раз пробовали? Если человек задохлик без здоровья, то конечно плохо будет
0
0
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riverman1980
а бананы разве не сгущают кровь?
0
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Madyavchik
Ответ OnTuMyC
не пробовал, т.к. часто наблюдал последствия у пьющих. вы вот абсолютно верно подметили про изначальное состояние здоровья, а вот автор в порыве раздать советов совершенно забыл.
Как бы, хоть я никому и не советую подобное проворачивать, но в меня есть достаточный опыт такого распорядка. Правда ещё лучше. 7:30 работа, вечером 1.5-2 часа зал, затем к друзьям девчонкам и так каждый день. И могу сказать, что когда на работу часам к 9-10 все гораздо легче)
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Spartak2022
Советский футбол видел и не такое!!!
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Андрей Рязанов
Я думал помер на тренировке))
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Madyavchik
Ответ Cheldun
С таким здоровьем до 30 можно месяцами лопать и на утро тренировка,а вот после 30 неделю с кровати встать не можешь
Видимо мне меньше 30, выходит?
0
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CyberUnited
Переименуйте уже портал в спортс-грилиш.ру
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-3
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