Как «Реал» опять сделал это. Тактика внутри драмы с «Баварией»

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» обыграл «Баварию» (2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов. В матче была не только концовка с драматичным выходом Хоселу и судейским скандалом, но и интригующие тренерские ходы.

«Реал» показал свое главное качество – тактическую многоликость. «Бавария» заслужила уважение за то, как долго держалась и вынуждала «Мадрид» доставать все новые инструменты. И то, и другое нуждается в осмыслении, но сперва проясним вопрос, который неизбежно встанет в комментариях.

Что отмененный гол Де Лигта значит в контексте разбора?

Грустные послематчевые слова Маттейса де Лигта : «Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого?»

Это большой скандал и судейский провал. Провал в данном случае не сам факт отмены гола, а именно ранний свисток, который забрал у ВАР опцию пересмотра, у «Баварии» – гол, а у «Реала» – возможность полноценно доиграть эпизод.

Это важно в контексте работы над судейскими ошибками и болельщицких споров, но для тактического разбора почти не имеет значения. Вернее имеет не большее значение, чем любой другой отдельный эпизод.

Основополагающий принцип формата – никогда не подгонять под результат. Это означает, что команда получает ровно столько комплиментов и критики, сколько заслужила ее игра на протяжении всей встречи. Победитель не всегда лучшая команда. Если так получилось, важно честно это проговорить – разумеется, подбирая слова и соблюдая уважение, но не предавая содержание матча. Я могу заблуждаться в оценках в рамках этих принципов, но всегда их держусь.

Один из плюсов такого подхода – поздние голы меняют результат, но не меняют содержание. Не нужно все переписывать. Если бы тот самый гол все-таки засчитали, это был бы матч, дошедший до дополнительного времени, но не матч, в котором «Бавария» превзошла бы «Реал» или хотя бы была ему равна.

Скажу больше: на мой взгляд, по содержанию «Реал» превосходил «Баварию» в трех разных режимах. «Баварии» повезло дотерпеть до концовки. Конечно, в рамках одного матча возможны любые самые хаотичные исходы. Разумеется, «Бавария» могла удержать 1:0, а могла сделать 2:2, но это было бы достижение стойкости, а не преимущество в игре.

Точечные успехи у «Баварии» были, но «Мадрид» играл значительно лучше. Посчитал нужным напомнить про подход и заранее проговорить, как вижу этот матч. Разбор строится от содержания матча. Знаю, что часть аудитории требует не оценки содержания, а красивого обыгрыша главной эмоции. Уважаю этот запрос, но для него есть другие форматы.

Главная эмоция этого матча – скандал, отмена, несправедливость. Максимальное сочувствие болельщикам «Баварии» – понимаю паршивые чувства, но этим ограничимся и перейдем к тактическим деталям.

На рисунок матча в первую очередь влияли действия хозяев. Они были ведущей командой этой встрече. На разных этапах команда Карло Анчелотти примерила на себя три разных образа. Разберем каждый из них подробнее.

Первое лицо «Мадрида» – контролирующая топ-команда

Здесь речь пойдет про весь первый тайм. Этот отрезок «Мадрид» провел в режиме игры первым номером, но без запредельных скоростей. Они пытались захватывать контроль в первой стадии. Максимально контролировать процесс продвижения и скрывать фланговые зоны на чужой трети.

Для достижения контроля использовалась конфигурация 3+1 в первой стадии. Кроос опускался на позицию левого центрального защитника:

Чаще всего при владении «Мадрид» выстраивался в 3-1-5-1. Но по-настоящему регулярным было лишь соотношение 3+1 – выше футболисты получали много свободы.

Ключевым персонажем этого этапа стал Кроос. Плеймейкер «Реала» получал свободу и управлял игрой из фирменной зоны. У «Мадрида» против баварской схемы 4-4-2 было преимущество в одного игрока – слишком часто свободным оставался именно Тони.

В первом матче особое внимание ему уделял Томас Мюллер. В итоге Кроос нашел способ повлиять на матч, но для этого ему пришлось убежать в правую часть поля (менее привычную). Вчера же Тони легко диктовал ритм.

За счет свободного Крооса «Мадрид» получал максимально работающий механизм продвижения мяча. В атаке на левом фланге использовалась стратегия перегруза. Порой в левой части поля собирались все, кроме Карвахаля. Такое расположение готовило почву для комбинаций:

Справа потенциальная острота рождалась после переводов (угадайте, кто их исполнял?):

«Мадрид» контролировал матч, регулярно заглядывал в штрафную «Баварии» и хорошо ограничивал соперника. Потока явных моментов не было, но несколько отличных возможностей создали.

Вполне логичный режим для первого тайма. Получится забить таким образом, супер. Не получится – все под контролем, а раскрыть игру можно позже. Именно так Анчелотти и поступил после перерыва.

Второе лицо «Мадрида» – повелители хаоса

Игра существенно изменилась сразу после перерыва. Теперь «Мадрид» не выстраивался под планомерное построение атаки, а быстрее продвигал мяч вперед. Это предполагает больше рисков, потерь и переходов. В то же время дает возможность острее атаковать. Целью для ускоренных доставок стал Винисиус Жуниор.

Вот типичная атака этого отрезка. Кроос не ждет, пока команда расставится, а оперативно отдает Беллингему, который доставляет мяч Вини:

Винисиус оказывается против Киммиха – постоянно проверял его (почти всегда выходил победителем):

В этом эпизоде бразилец исполнит соло и доведет до опасного удара. В режиме первого тайма аналогичная атака строилась бы иначе. Кроос ушел бы в тройку защитников, Беллингем пошел бы перегружать фланг, команда сделала бы больше подготовительных пасов, чтобы все успели расположиться.

В таком рисунке Винисиус регулярно проходил Киммиха и забирался в штрафную. Партнеры пытались помогать Йозуа, но часто позиция бразильца после обыгрыша была уже достаточно острой:

Такой подход предполагает снижение контроля в пользу хаоса. Быстрое продвижение мяча также означает меньшую степень контроля в случае потенциальной потери. «Реал», возможно, тоньше всех в мире чувствует эти грани. Действовали с уклоном в ускорение, но почти никогда не превышая скорость.

«Мадрид» создал больше угрозы в таком режиме. Но все же сам подход предполагает, что игра раскрывается в обе стороны. Гол «Баварии» пришел именно из эпизода, где «Реал»: а) быстро развивал атаку без попыток оптимально расположиться на случай потери; б) рисковал на чужой трети.

После потери фланги были оголены, а в опорной атаку встречал только Кроос:

Не прямо убойная ситуация, но мастерство Кейна и Дэвиса возвысило ее до такого статуса. Гол «Баварии» логичным образом вытекал из изменений в игре «Мадрида» – вот только за счет этих же изменений «Реал» мог забить первым (и был явно ближе к этому).

Третье лицо «Мадрида» – короли навала

На финальном этапе матча «Мадрид» нагрузил штрафную максимальным количеством игроков, а «Бавария» любезно минимизировала контратакующую угрозу и села поглубже.

В такие моменты отличительными чертами «Мадрида» становятся количественные риски (насыщение штрафной), психология (спокойствие ключевых игроков и рожденная прежними камбэками вера всей команды) и фактор «Бернабеу» (почти все волшебные развязки были именно дома).

Лишь первый элемент относится к тактике, но такой образ «Реала» слишком частый, чтобы не учитывать эти козыри. Когда команда делает это пару раз, тяжело провести грань между превосходством в психологии и банальным фартом. Когда команда повторяет это многократно, грань проводится сама собой. Ее нужно учитывать.

Анчелотти бросил в бой Камавингу, Модрича, Браима и Хоселу. Каждая замена означала выход более атакующего по профилю исполнителя. Тухель отправлял команде обратный посыл. После его перестановок фланги полузащиты закрывали Мазрауи и Дэвис, а левого защитника играл Ким. Команда старалась сохранять очертания схемы 4-4-2, но наполнение было категорически оборонительным:

На практике мюнхенцы часто скатывались в пять или даже шесть защитников:

Минусы такого подхода – слишком низкие позиции сразу двух вингеров. Тяжело выбегать в контратаки. Еще труднее становилось из-за качеств игроков – только один Дэвис хорош в атаках на пространстве, но при таких вводных его маловато.

«Мадрид» мог давить и насыщать штрафную без больших рисков получить контратаку. Единственный острый выпад «Баварии» случился после углового. Дэвис там выступал в роли пасующего – и не мог сам открыться выше. Иронично, что рывок пришлось сделать Павловичу. Именно в этом моменте он получил микротравму и остался вне игры на эпизод, в котором «Реал» сравнял счет.

Внезапная находка «Баварии» – Киммих в роли латераля-раумдойтера

Извините за пафосное название, но, кажется, это самое точное описание роли Йозуа при атаках «Баварии». Ему не удалось оказать большое влияние на ход матча, но задумка была крайне интересной. Фиксируем, что именно интересной, а не сверхэффективной – и попробуем погрузиться.

Киммих стартовал на правом фланге обороны, откуда смещался в свою опорную, в чужой полуфланг или открывался вдоль фланга. У него была свобода, но не было постоянного направления (поэтому не получится просто ограничиться описанием «ложный фулбек»). Он выбирал его за счет прочтения эпизода, а партнеры старались адаптироваться.

Вот Йозуа в опорной зоне (а Лаймер поднимается выше):

Здесь открывается в чужой опорной – бежит в левую часть поля (поскольку там пространство и открытая линия для паса):

А тут открывается вдоль фланга – опять же именно в тот момент, когда там открыто пространство:

Раумдойтер переводится как «интерпретатор пространства». Именно этой работой занимался Киммих. Важна не только вариативность позиций, но и момент открываний. Он читал эпизоды и возникал в зонах, которые наиболее разумно оголить (есть пространство и возможность доставки мяча).

Крайний защитник в таком образе – это не просто редкость, а единственной экспонат. Киммиху определенно хватило интеллекта, чтобы правильно открываться в этой роли. «Реал» не был готов к его движению (редкость для этого матча). Увы, не всегда его замечали и не всегда за его действиями следовало достойное продолжение. Это сырая, но крайне интригующая идея.

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В плане содержания «Реал» превосходил «Баварию» на всех этапах матча. В разной степени, но на всех. В этом контексте исход полностью логичен.

Вот только футбол не обязан быть логичным. В этом матче были точки, способные направить встречу в совсем другом направлении. «Бавария» могла выйти в финал (или добраться до экстра-таймов), но лучше был «Мадрид». Был лучше – и все равно зависел от этих самых эпизодов. В футболе такое бывает.

Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos