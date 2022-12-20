Тот самый повар-мем выбесил всех: цеплял Месси ради фото и позировал с кубком, хотя не мог его трогать

Назойливый Нусрет Гекче.

Антигерой празднований Аргентины после победы в финале ЧМ – знаменитый турецкий повар-мем Нусрет Гекче, известный и как Salt Bae. Он прославился в соцсетях видео, на которых изящно солит мясо на глазах у завороженных знаменитостей.

В воскресенье на газоне «Лусаила» его тоже окружали звезды, но там он был явно лишним.

Нусрет, с висящей на шее аккредитацией от ФИФА, очень навязчиво доставал Месси. Он хватал Лео за плечо и все-таки добился совместного фото. Хотя выражение лица Месси намекает, что он не слишком рад назойливому повару.

Нусрет еще и ухитрился схватить Кубок мира. Это особенно взбесило болельщиков, ведь касаться главного трофея мирового футбола могут лишь чемпионы и очень узкий круг лиц (об этом – ниже).

Гекче не остановился и засыпал подписчиков постами с поля.

Реакция болельщиков была такой: «Тебе не стоит трогать кубок. Ты не чемпион».

«Я думал, что только чемпионы мира могут прикасаться к кубку?»

«Игроки пахали ради этого трофея. Ты даже близко не должен быть рядом с ним».

«Зачем ты его держишь и почему находишься на поле? Тебя там быть не должно. Ты просто сделал селфи для саморекламы».

Кому разрешено трогать Кубок мира?

Доступ к трофею с обновленным в 1974 году дизайном имеют не так много людей. Объяснение на официальном сайте ФИФА:

• Трогать и держать в руках кубок разрешено только избранной группе людей.

• Это победители чемпионата мира по футболу (в том числе бывшие, например, Касильяс и Кака не так давно возили трофей по всему миру).

• Это главы государств. Например, эмир Катара на ЧМ-2022.

В числе избранных, как мы понимаем, присутствует и президент ФИФА.

Также отмечается, что кубок остается собственностью ФИФА. Команда-победитель получает его во время церемонии награждения и потом возвращает ФИФА до отъезда со стадиона. Взамен – копия («приз победителя»).

Marca несколько лет назад поясняла: чемпионам и главам государств можно трогать кубок без перчаток. А любые манипуляции при транспортировке, очистке или хранении должны выполняться в перчатках и под наблюдением.

Правило периодически нарушается. И это делала Рианна

Самый яркий пример нарушителя – Рианна. В 2014 году она болела за Германию в финале чемпионата мира и праздновала победу вместе с немцами – фотографировалась с кубком в руках вместе с Клозе, Гетце, Подольски и Швайнштайгером.

И делилась счастьем: «Трогала кубок, держала, целовала, делала селфи с ним!!!»

Впрочем, тогда было много селфи жен и подруг футболистов с трофеем. Вероятно, ФИФА в этом случае просто закрыла глаза.

Еще есть кадры с празднования сборной Бразилии в 1994 году: Карлос Альберто Паррейра спускался с кубком, который по пути гладили и трогали болельщики.

Стоимость Кубка мира оценивается примерно в $20 миллионов, так что внимание к нему особое.

Так, еще раз: кто такой вообще Нусрет Гекче?

Это турецкий шеф-повар и ресторатор, который виртуозно разделывает мясо и солит – это и есть его особенность, которая привлекает знаменитостей и подписчиков. У него есть фирменный жест, благодаря которому он настолько узнаваем.

В стейк-ресторане Нусрета в Дохе самая дешевая бутылка шампанского стоит больше 500 долларов. Во время ЧМ туда заглядывал Роналдо. Визит Зубастика потянул на 8 тысяч долларов.

В ресторанах Гекче бывали актеры Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис и даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Там очень часто мелькали футболисты – Бекхэм, Мбаппе, Неймар, Погба, Левандовски, даже Марадона. Рибери влип в скандал с золотым стейком тоже там.

Был в гостях у Гекче и Месси, пришел вместе с Погба. Произошло это в ноябре 2018 года во время небольшого отпуска в Дубае. Повар порезал мясо и с огромного ножа угостил обоих.

Еще один важный гость Нусрета – президент ФИФА Джанни Инфантино. Вероятно, без знакомства такого ранга повар бы просто не получил доступ к победителям ЧМ. В 2019-м Инфантино хвалил ресторан в Дубае и самого повара: «Он – номер 1. Мясо здесь невероятно. Еда похожа на футбол – это эмоции, это любовь».

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa; instagram.com/nusr_et