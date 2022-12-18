ЧМ-2022 в Катаре
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Месси гладит и целует кубок, Ди Мария рыдает, Агуэро (да!) бьет в барабан. Это счастье 😍

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Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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А Эми Мартинес, кхм, хулиганит.

Аргентинцы – самые счастливые люди на земле прямо сейчас. И все благодаря ребятам, которые устроили настоящий фейерверк в Лусаиле. 

После решающего пенальти Гонсало Монтиэля сборная ликовала.

Она так долго этого ждала – аж с 1986-го. Турнира имени Диего Марадоны. 

А этот турнир – имени Лео Месси. В финале он забил два, а всего в Катаре – семь. Плюс три ассиста. Лучший игрок – и это не частное мнение, а официальная позиция ФИФА. 

«Поразительно, что все произошло именно так, – сказал Лео после матча. – Я очень хотел победить. Я знал, что Господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте же теперь насладимся победой!

Это долгожданный кубок, и вот он здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось через многое пройти, но мы добились своего. Жду не дождусь возвращения в Аргентину – представляю, какое безумие будет там твориться». 

Ой! Эми Мартинес, главный хулиган Катара и главный спец по пенальти (прости, Ливакович). И ведь серии с Францией могло не быть, если бы не сэйв Мартинеса на 120-й. Это до сих пор перед глазами: Коло Муани вырывается один на один, но Мартинес отражает удар в угол.

Лаутаро, Лаутаро… И тебя поздравляем!

Пауло Дибала почти не играл, но пенальти Франции оформил уверенно. 

Как только Лео получил медаль, ему надели темную накидку, которую заготовил и положил на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Месси не сразу понял, как правильно это носить, ему подсказали – и забирать трофей он пошел уже в темной мантии.

Это бишт – накидка поверх гандуры для холодного времени года. Он похож мантию и используется как куртка, пальто или плащ.

Главный поцелуй в жизни Лео? 

Как же счастлив Ди Мария! Он вроде проваливал турнир, но вышел в финале слева в атаке и разорвал. Заработал пенальти для Месси и забил сам. Герой!

Да все здесь герои.  

Скромный Хулиан Альварес – на заднем плане. Он хоть и не забил в финале, но провел мощный турнир. 4 гола, в том числе дубль в полуфинале с Хорватией. 

За спинами скрывается и главный тренер. Лионель Скалони стал самым молодым тренером-чемпионом мира за 44 года. Моложе его были были только уругвайцы Альберто Суппичи и Хуан Лопес Фонтана, бразилец Марио Загалло и аргентинец Сесар Луис Менотти (в 1978-м). 

Ну и, конечно, праздник с семьями. 

Слезы, слезы, слезы. Фотография для обложки премьеры Netflix. 

Похоже, Месси предстоят важные разговоры с семьей о будущем в сборной. Это будет сложное решение, но пока он не планирует заканчивать: «Я люблю футбол и то, чем занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, быть в этой команде, я хочу испытать, каково играть в статусе чемпиона мира». 

Кто это бьет в барабан? Узнали? Кстати, Серхио играет на инструменте известнейшего болельщика сборной Карлоса Паскуаля Тула, который приехал уже на 13-й ЧМ. Ему 81 год. 

Мощнейший турнир Де Поля. Мощнейшая фотография.

Ну как же не срезать сетку?

Сейчас каждый аргентинец мечтает зацеловать Лео. 

Браво, Аргентина! Наслаждайся.  

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Фото: REUTERS

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