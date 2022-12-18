В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

Запоминаем: бишт.

Лионель Месси получил Кубок мира после грандиозной победы на ЧМ-2022 в необычном виде.

Как только Лео получил медаль, ему надели темную накидку , которую заготовил и положил на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Месси не сразу понял, как правильно это носить, ему подсказали – и забирать трофей он пошел уже в темной мантии.

Что же это такое?

Это бишт – накидка поверх гандуры для холодного времени года (сейчас же в Катаре зима). Он похож мантию и используется как куртка, пальто или плащ.

Бишт бывает черный или коричневый. Иногда он расшит золотом, что означает принадлежность человека к знатному роду, объясняла Sports.ru журналистка «РИА Новостей» Юлия Троицкая, когда мы говорили с ней про разную ближневосточную одежду.

Обычно бишт делают из верблюжей шерсти. Обычно мужчины надевают его по особым случаям: во время приемов, торжеств и, например, на свадебные церемонии. У Лео Месси как раз особый день, все сходится.

Мужчины в Катаре носят белое. По распространенной версии, за мужчинами закрепился белый, потому что много времени они проводили вне дома – в пустыне под палящим солнцем. Женщины, наоборот, оставались на хозяйстве в шатрах – убирали при нехватке воды. Чтобы одежда меньше пачкалась, они носили черный.

Поверх мужского белого – кстати, у Лео, почти как у эмира, светлая футболка с преобладающим белым – черная накидка как раз смотрится контрастно и привлекательно.

Такую нативную рекламу своих традиций хозяева чемпионата мира устроили при вручении Кубка мира. Теперь на всех-всех-всех фотографиях величайшего момента Лео Месси все будут видеть его в биште.

Наследие.

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Paul Childs