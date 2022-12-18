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Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

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Лионель Месси Лионель Месси
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Момент величия.

Этот безумный, незабываемый, невероятный финал чемпионата мира выиграла Аргентина с Лионелем Месси.

Он сделал это.

После такого долгого пути, особенно после того, как он был настолько близок к трофею.

Теперь этот кубок – его по праву.

Как только Лео снова оказался рядом, это было та-а-ак нежно!

Величайшая точка величайшего пути.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar; Gettyimages.ru/Julian Finney

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