Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Момент величия.

Этот безумный, незабываемый, невероятный финал чемпионата мира выиграла Аргентина с Лионелем Месси.

Он сделал это.

После такого долгого пути, особенно после того, как он был настолько близок к трофею.

Теперь этот кубок – его по праву.

Как только Лео снова оказался рядом, это было та-а-ак нежно!

Величайшая точка величайшего пути.

Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar; Gettyimages.ru/Julian Finney