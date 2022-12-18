Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Момент величия.
Этот безумный, незабываемый, невероятный финал чемпионата мира выиграла Аргентина с Лионелем Месси.
Он сделал это.
После такого долгого пути, особенно после того, как он был настолько близок к трофею.
Теперь этот кубок – его по праву.
Как только Лео снова оказался рядом, это было та-а-ак нежно!
Величайшая точка величайшего пути.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar; Gettyimages.ru/Julian Finney
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