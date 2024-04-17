Рэтклифф настаивает на переподписании Майну. Юношу хотят сделать «лицом» «Манчестер Юнайтед» 🤔

По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» настаивает на переговорах о продлении контракта Кобби Майну.

18-летний англичанин в настоящее время имеет «скромный» контракт, подписанный сразу после выпуска из клубной академии. Его срок действия заканчивается в 2027 году с возможностью продление на сезон.

«Красные дьяволы» хотят значительно повысить юноше зарплату, а также добавить несколько пунктов о бонусах, чтобы стимулировать игрока к развитию.

По слухам, Джим Рэтклифф и INEOS хотят сделать юношу лицом «нового «Манчестер Юнайтед».

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