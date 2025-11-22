🚨 «GOAT хочет вернуться на трон». Но это не про Месси – Онана планирует вернуться в «МЮ»

Уже забыли про Андре Онана? А зря! Камерунец-то помнит.

Голкипер не планирует задерживаться в «Трабзонспоре» и намерен бороться за место в воротах «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Онана всерьез планирует снова стать первым номером «красных дьяволов», когда настанет время вернуться из Турции.

💭 «А мы может заплатить «Трабзонспоры», чтобы этого не случилось? Даже если он им не нужен».

💭 «GOAT хочет вернуться на трон».

💭 «Они должны позволить ему вернуться и арестовать».

💭 «Я сдаюсь».

💭 «Клуб может разрушить даже не его возвращение, а вероятность этого».