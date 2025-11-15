🎥 Руни повторил культовый гол ударом через себя! Легенда хорош и в 40 лет
В феврале 2011 года Уэйн Руни забил гол, который в 2012-м признали лучшим мячом в АПЛ за 20 лет. Тогда легенда «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Ман Сити» забил ударом через себя.
Культовое.
С того матча прошло почти 15 лет, на юмористическом шоу A League of Their Own Руни попросили повторить тот самый удар. Легенда не подвел!
Освежите в памяти тот мяч Уэйна из дерби с «Сити».
Теперь понятно, почему в 2011-м Джил Скотт посвятила столько постов тому, насколько горяч Уэйн Руни.
орал неистово после такого голасо!