🎥 Руни назвал свой самый большой контракт в «МЮ». Довел до истерического смеха коллег

В новом выпуске подкаста Stick to Football собрались Гари Невилл, Джейми Каррагер, Уэйн Руни, Рой Кин и Иан Райт. Обсуждая безумные контракты нынешних футболистов, британские легенды вспомнили свои соглашения с клубами.

Руни долго отмалчивался, на чистую воду его вывели коллеги по «Ман Юнайтед» – у Руни контракты были самые «жирные». Гари попросил Уэйна назвать максимальную сумму, которую он получал в «МЮ», сперва сказал о себе:

«Я был твоим одноклубником в сезоне-2010/11, тогда я получал 1,75 млн фунтов, а я ведь был капитаном».

Уэйн скромно ответил: «Ну, наверное, крупнейший контракт был на 17 млн в год».

Невилла сумма, мягко говоря, удивила: «В «Юнайтед»? Кажется, мне должны были платить немного больше!»

В сумму, которую назвал Руни, сперва не поверил никто. Карра даже переспросил, точно ли легенда «дьяволов» назвал 17 млн, а не 7. Но нет, Уэйн не ошибся – он получал 17 млн в год, такой контракт выбил его агент Пол.

«Пол, поболтаем после съемок? Думаю, мне нужен агент. Я столько лет говорил, что игрокам не нужен агент, забудьте, вам нужен чертов агент», – развеселил студию Гари.

Пока все смеялись, Руни застенчиво улыбался. В конце не выдержал уже Кин: «Ну, теперь и я чувствую, что мне недоплачивали».

Джил Скотт не просто так в 2011-м посвятила несколько постов тому, насколько Руни горячий.

Она что-то знала.