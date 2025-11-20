🎥 Как игроку академии пробиться в основу «МЮ»? Аморим назвал четыре критерия

Рубен Аморим дал небольшое интервью Stan Sport, среди прочего обсудили академию «Манчестер Юнайтед». Тренер подчеркнул, что в самые славные времена «красных дьяволов» к трофеям вели именно воспитанники.

Аморим признался, что в первом сезоне ему было непросто выделить достаточно времени на взаимодействие с академией «Юнайтед». В новой кампании он с наслаждением работает с юными футболистами, понимая значимость академии для клуба.

Когда интервьюер попросил Рубена сказать, что нужно молодому игроку академии, чтобы пробиться в первую команду, португалец выделил четыре аспекта:

«Во-первых, они должны понимать, что играть за «Манчестер Юнайтед» – это честь. Некоторые дети воспринимают это как должное.

Во-вторых, хорошая физическая подготовка. В современной Премьер-лиге без хорошей физики не обойтись. На это нужно обратить внимание.

В-третьих, детям нужно помочь справиться с вниманием прессы. Нужно быть очень осторожными. Например, если парень проведет одну игру в основе, из этого не нужно раздувать какую-то масштабную историю. В прошлом у нас уже были с этим проблемы.

Наконец, самое важное – талант и трудолюбие. Это то, что мы ищем в игроках нашей академии».

Как вам такие критерии?