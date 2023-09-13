United Tweets
Блог

«Я восхищаюсь тем, что он делает это». Человек-паук встал на защиту Магуайра

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Клубы Клубы
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Хватит обижать Харри?

Том Холланд, прославившийся как актер серии фильмов о «Человеке-пауке», не считает, что Магуайра стоит винить за автогол, забитый в товарищеском матче против Шотландии.

Даже напротив, голливудский актер решил поддержать защитника «Юнайтед», в чей адрес безостановочно летит критика от фанатов, экспертов и журналистов. Разговаривая со Sky Sports на следующий день после матча, паучок заявил:

«Я думаю, что невероятно сложно быть профессиональным спортсменом. Ты сталкиваешься с давлением каждый раз, как выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что он делает это раз за разом, несмотря на то, что люди говорят о нем. Он делает все возможное, играет так хорошо, как может. Я считаю, что он отличный футболист, и он вносил большой вклад в игру сборной Англии на протяжении многих лет.

Да, он совершил ошибку во вчерашнем матче, но он не мог не подставить ногу, когда мяч летел в штрафную. Такие вещи случаются в футболе. Я действительно восхищаюсь Гарри. Он кажется очень хорошим парнем».

Действительно, немногим удается выдержать такой поток негатива в отношении самого себя, а Магуайр ни разу не выразил свое недовольство публично. В последнее время он редко появляется на поле, а Эрик тен Хаг лишил его капитанской повязки.

Как думаете, сможет ли Харри перезапустить свою карьеру?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная РФПЛ будущего
Магуайр как Питер Паркер до укуса пауком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурат Шамшиденов
По идее он так же пожалел зелёного гоблина)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий