Хватит обижать Харри?

Том Холланд, прославившийся как актер серии фильмов о «Человеке-пауке», не считает, что Магуайра стоит винить за автогол, забитый в товарищеском матче против Шотландии.

Даже напротив, голливудский актер решил поддержать защитника «Юнайтед», в чей адрес безостановочно летит критика от фанатов, экспертов и журналистов. Разговаривая со Sky Sports на следующий день после матча, паучок заявил:

«Я думаю, что невероятно сложно быть профессиональным спортсменом. Ты сталкиваешься с давлением каждый раз, как выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что он делает это раз за разом, несмотря на то, что люди говорят о нем. Он делает все возможное, играет так хорошо, как может. Я считаю, что он отличный футболист, и он вносил большой вклад в игру сборной Англии на протяжении многих лет.

Да, он совершил ошибку во вчерашнем матче, но он не мог не подставить ногу, когда мяч летел в штрафную. Такие вещи случаются в футболе. Я действительно восхищаюсь Гарри. Он кажется очень хорошим парнем».

Действительно, немногим удается выдержать такой поток негатива в отношении самого себя, а Магуайр ни разу не выразил свое недовольство публично. В последнее время он редко появляется на поле, а Эрик тен Хаг лишил его капитанской повязки.

Как думаете, сможет ли Харри перезапустить свою карьеру?