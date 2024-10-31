🤯 Вау, Ван Нистелрой добился за один матч с «МЮ» того, что тен Хаг не мог сделать 2,5 года... 😮

Руд ван Нистелрой феерично стартовал на тренерском посту в «Манчестер Юнайтед».

«Манкунианцы» разгромили «Лестер» в Кубке лиги со счетом 5:2. И это самое важное. Вы помните последний матч, в котором «Юнайтед» забил пять мячей? Вот именно. Потому что их вообще не было при тен Хаге.

Последний раз «МЮ» забил пять раз в игре с «Лидсом», которая состоялась 14 августа 2021-го. Тогда «красные дьяволы» выиграли 5:1, а руководил ими Оле-Гуннар Сульшер.

Тен Хагу не хватило для этого даже 125 матчей. Зато ван Нистелрой справился уже в первом.

Выводы?