❗ Тен Хаг улетел на частном «джете» в Нидерланды без жены и детей. СМИ пишут, что он морально «разбит» 😔

Эрик тен Хаг вернулся в Нидерланды после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что 54-летний специалист улетел из Великобритании в одиночестве - без жены и детей.

Он сел на частный «джет» в Манчестере уже через несколько часов после официального объявления «МЮ» о его увольнении.

По данным Mail Sport, голландец прилетел в аэропорт «Схипхол» в Амстердаме, откуда отправился к родителям в Ольденцаал.

Отчий дом тен Хага

The Sun пишет, ссылаясь на информацию от соседей, что Эрик чувствует себя дома в комфорте и уединении. Так он расслаблялся на родине в 2022-м.

СМИ утверждают, что Бьянка (жена тренера) и их трое детей остались в Чешире. Они присоединятся к Эрику после решения административных вопросов. Также уточняется, что голландец выглядит депрессивным после увольнения.