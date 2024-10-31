🔥 Дуайт Йорк хочет подписать в «Юнайтед» «монстра» из «Ливерпуля». А это кто? 😳

Дуайт Йорк призывает «Манчестер Юнайтед» подписать «монстра» из «Ливерпуля».

«Если бы я мог подписать кого-нибудь, чтобы он играл под девятым номером за «Манчестер Юнайтед», то я бы попытался взять Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля».

Опять же, я знаю, что люди могут насмехаться над моим предложением, ведь он немного не в форме, но я убежден, что в нем сидит монстр, который ждет своего момента.

У него есть дух и в нем есть что-то противное. Мне кажется, что он очень опасен.

«Манчестер Юнайтед» нужен игрок, который может выступить в качестве лидера. Им нужен кто-то с физическими качествами Дарвина. Это тот игрок, которого я бы попытался обучить. Если нужна девятка, то это самый интересный вариант.

Я убежден, что если бы мы играли с ним от матча к матчу, то он начал бы разрывать Премьер-лигу», - уверяет Йорк.

Напомним, в текущем сезоне Нуньес сыграл шесть матчей за «Ливерпуль» в АПЛ. На его счету гол и результативная передача.