«Боже, он болеет за «Ливерпуль»?» Эвра признался, что мог вернуться в футбол, а его маленький сын ненавидел «МЮ»

В свое время 43-летний Патрис Эвра был одним из самых ярких игроков «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» он провел восемь лет и в 2014 году ушел в «Ювентус». Потом в его карьере были «Марсель», а карьеру француз завершил в «Вест Хэме» в 2018-м.

С тех пор Эвра стал постоянным гостем различных шоу и подкастов, а также активно ведет социальные сети. В некоторых из них у него более 13 млн подписчиков.

Несмотря на то, что Патрис как будто бы доволен своим нынешним положением, недавно он рассказал, что был клуб, который пытался соблазнить его вернуться.

«Три года назад [в 2021 году, через три года после завершения карьеры] ко мне обратилась одна из команд АПЛ с предложением вернуться еще поиграть, но, честно говоря, я не скучаю по футболу», − сказал Патрис Эвра на шоу Шейна Тодда «Tea With Me».

«Но если вы скажете: «Патрис, пойдем, у нас игра», я буду тренироваться, как было во время активной карьеры».

«Люди не понимают, что некоторые играют в футбол ради удовольствия, но я всегда говорю: легко достичь вершины пирамиды, но чтобы остаться на ней, нужно идти на жертвы. Это работа 24 часа в сутки; вы должны жить футболом. Ты должен быть предан этому. Когда ты это делаешь, ты жертвуешь временем, проведенным с семьей и друзьями».

«Я всегда рассказываю историю о том, как однажды я вернулся домой, а мой сын, которому было три года, плакал. Я спросил, почему, и он ответил: «Потому что я ненавижу «Манчестер Юнайтед».

Я подумал: «Боже мой, он что, болеет за «Ливерпуль» или «Челси», не говори мне этого, а то у меня будет сердечный приступ», но я спросил, почему, и он ответил: «Манчестер Юнайтед» забрал у меня отца».