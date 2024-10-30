🎥 Каземиро забил пушечный гол «Лестеру»! Реакция Ван Нистелроя на мяч бразильца – огонь🔥

В 1/8 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» заглянул «Лестер». Встреча стала первой игрой «МЮ» после увольнения Тен Хага и первой под руководством Ван Нистелроя, временно исполняющего обязанности главного тренера.

«Красные дьяволы» вышли вперед уже на 15-й минуте – и сделали это очень красиво. Каземиро за пределами штрафной получил мяч от Гарначо, не стал долго думать и пробил точно в дальний верхний угол.

Гол получился крайне зрелищным, оцените:

Реакция Ван Нистелроя на гол подопечного.

Фанаты в соцсетях хвалят бразильца:

💭 «Мы пообещали Каземиро тренера, который говорит на португальском, и теперь он превратился в свою версию времен «Мадрида».

💭 «Каземиро, какого черта ты не делал так раньше? Это бесподобный гол!»

💭 «Каземиро забил лучший гол «МЮ» в сезоне, это абсолютная красота. Надо было всего лишь уволить Тен Хага, чтобы «Манчестер Юнайтед» вновь стал похож на себя».

Вероятно, Тен Хага на посту главного тренера манкунианцев сменит Рубен Аморим. За пару часов до матча с «Лестером» издание TEAMtalk сообщил, что португальский специалист готов проводить из «Ман Юнайтед» ряд игроков – Антони, Эриксена, Линделефа и Каземиро.

Может, Каземиро еще способен помочь «МЮ»?

📸🎥 Ван Нистелрой готов к первому матчу у руля «МЮ»! Перед игрой важно прошелся по арене и мило поболтал с юным фанатом