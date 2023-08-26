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Гринвуд «опустошен» после решения «МЮ». Сейчас им интересуется только клуб из Албании

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Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

Мейсон Гринвуд остался «опустошен», после того, как «Манчестер Юнайтед» отказал в возвращении в основную команду, утверждает The Sun.

Он глубоко обеспокоен негативной реакцией по поводу своего потенциального возвращения и теперь опасается за свое будущее в футболе. На данный момент только неназванный клуб в Албании проявил интерес к подписанию англичанина.

Источник, близкий к ситуации, рассказал The Sun: «Мейсон всегда хотел возобновить свою карьеру на максимально высоком уровне. Он надеялся и верил, что это произойдет с «Юнайтед». 

Несмотря на то, что он не хочет играть в Албании, это может быть его единственным вариантом, если только какой-либо другой клуб не проявит заинтересованность в подписании Гринвуда. 

6 комментариев

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ДедаДома.нет
В Спартак!
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Андрей
Ответ Cristiano Ronaldo
Мне кажетмя, что помимо албанцев желающие его подписать найдутся. Но и рассчитывать на топ клуб не стоит, в лучшем случае на клуб уровня Лечче или Эльче.
ЗАГУБИЛИ ПАРНЯ! "РОМА" С ЖОЗИКОМ МОГУТ ПОМОЧЬ! АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ СХОДИТ С УМА! СУД ОПРАВДАЛ,А КЛУБ В СТОРОНЕ! ГДЕ ? ПРАВОСУДИЕ? И ЭТА ЕГО МАДАМ МОЛЧИТ! НИЧЕГО НЕ МОГУ ВРАЗУМИТЬ!?
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Андрей
Ответ Cristiano Ronaldo
Мне кажетмя, что помимо албанцев желающие его подписать найдутся. Но и рассчитывать на топ клуб не стоит, в лучшем случае на клуб уровня Лечче или Эльче.
ПАРНИША готов играть и заслужить уважение всего футбольного мира! А клуб в очередной раз накупил инвалидов типа Погба! Такое ощущение что кто то хочет убить МЮ. Все кто приехали в МЮ за последним ПЯТЬ лет: ПРИЕХАЛИ ЗАРАБОТАТЬ ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ НА ИСТОРИИ КЛУБА! А,ЭТО СМАХИВАЕТ НА ТРАГЕДИЮ!
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Cristiano Ronaldo
Мне кажетмя, что помимо албанцев желающие его подписать найдутся. Но и рассчитывать на топ клуб не стоит, в лучшем случае на клуб уровня Лечче или Эльче.
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Зубило
Продлить контракт за 20% прежней ЗП на 7 лет и в аренду в Китай
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боливийский старообрядец
Германия, там быстрые британцы не плохо карьеру строят.
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