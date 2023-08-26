Мейсон Гринвуд остался «опустошен», после того, как «Манчестер Юнайтед» отказал в возвращении в основную команду, утверждает The Sun.

Он глубоко обеспокоен негативной реакцией по поводу своего потенциального возвращения и теперь опасается за свое будущее в футболе. На данный момент только неназванный клуб в Албании проявил интерес к подписанию англичанина.

Источник, близкий к ситуации, рассказал The Sun: «Мейсон всегда хотел возобновить свою карьеру на максимально высоком уровне. Он надеялся и верил, что это произойдет с «Юнайтед».

Несмотря на то, что он не хочет играть в Албании, это может быть его единственным вариантом, если только какой-либо другой клуб не проявит заинтересованность в подписании Гринвуда.