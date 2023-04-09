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Забитцер хотел бы остаться в «Юнайтед» на постоянной основе. В таком случае клубу придется раскошелиться

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Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Футбол Футбол

Аренда заключена без права выкупа.

По данным Питера О'Рурк из Football Insider, Марсель Забитцер хотел бы остаться в «Юнайтед» на постоянной основе. Австрийскому полузащитнику понравилось в Англии и он хотел бы играть здесь и в следующем сезоне: он влюбился в клуб.

Проблема в том, что аренда игрока не предусматривает опции выкупа, а это значит, что «красным дьяволам» придется договариваться с «Баварией». По разным данным мюнхенцы согласятся на сумму около 25-30 млн фунтов.

Забитцер стал хорошим дополнением к составу. Он перешел в команду в январе, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

4 комментария

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Всё зависит от него, если концовку проведёд на высоком уровне, то почему бы не подписать на постоянку.
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Bolvan
Ответ Serdar Muhatov
Учитывая за сколько мы покупали других игроков, некоторые из них даже и половины своей суммы не оправдали, да и какие цены сейчас на трансферном окне, 25-30 лямов это не много
Тогда хорошо
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+1
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Serdar Muhatov
Ответ Bolvan
Не многовато или в самый раз ?
Учитывая за сколько мы покупали других игроков, некоторые из них даже и половины своей суммы не оправдали, да и какие цены сейчас на трансферном окне, 25-30 лямов это не много
+1
0
+1
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Bolvan
Не многовато или в самый раз ?
0
0
0
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