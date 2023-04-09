Аренда заключена без права выкупа.

По данным Питера О'Рурк из Football Insider, Марсель Забитцер хотел бы остаться в «Юнайтед» на постоянной основе. Австрийскому полузащитнику понравилось в Англии и он хотел бы играть здесь и в следующем сезоне: он влюбился в клуб.

Проблема в том, что аренда игрока не предусматривает опции выкупа, а это значит, что «красным дьяволам» придется договариваться с «Баварией». По разным данным мюнхенцы согласятся на сумму около 25-30 млн фунтов.

Забитцер стал хорошим дополнением к составу. Он перешел в команду в январе, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.