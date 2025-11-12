1 мин.

🎥 Главный лидер, тусовщик, провокатор, самый смешной и недооцененный. Руни прошелся по экс-одноклубникам

91

Команда шоу The Overlap попросила Уэйна Руни пройтись по своей карьере. Легенда должен был выбрать под каждую категорию одного из игроков, с которым он когда-либо делил поле. Уэйн, конечно, не отказал.

Лучший товарищ по команде: «Я играл со многими выдающимися футболистами, но выделю Роналду и Пола Скоулза. Все же остановлюсь на Скоулзе».

Самый недооцененный товарищ по команде: «Наверное, Пак Чжи Сун. Все, что он делал для команды, было невероятным».

Кто тренировался усерднее остальных: «Гиггз и Невилл, не просто так Гиггзи играл так долго, а Газ был настоящим профессионалом».

Самый смешной товарищ по команде: «Патрис Эвра».

Лучший лидер: «Могу назвать нескольких, в разных отношениях. Стивен Джеррард был отличным капитаном сборной, Рио [Фердинанд] был хорош, наверное, выберу Гари Невилла».

Кто не умел проигрывать: «Я! Ненавидел проигрывать. Наверное, мы все ненавидели поражения, но особенно они не нравились тренерам».

Главный провокатор: «Даррен Флетчер».

Кто чаще опаздывал: «Таких несколько. Поль Погба, Люк Шоу. Но они опаздывали на пару минут».

Товарищ по команде с худшим музыкальным вкусом: «Наверное, парни из Испании. Мне вообще не нравилась музыка, которую они ставили. Например, Де Хеа».

Самый целеустремленный: «Таких тоже много. Я, Рио».

Главный тусовщик: «Майкл Кэррик».

Какого игрока хотел бы видеть рядом в финале: «Криштиану Роналду».

Поиграл со столькими легендами!

logoПак Чжи Сун
logoПатрис Эвра
logoДаррен Флетчер
logoМайкл Кэррик
Клубы
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoСтивен Джеррард
logoПоль Погба
logoЛюк Шоу
logoРайан Гиггз
logoГари Невилл
logoРио Фердинанд
logoДавид Де Хеа
logoПол Скоулз
logoпремьер-лига Англия
logoУэйн Руни