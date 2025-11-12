🎥 Главный лидер, тусовщик, провокатор, самый смешной и недооцененный. Руни прошелся по экс-одноклубникам

Команда шоу The Overlap попросила Уэйна Руни пройтись по своей карьере. Легенда должен был выбрать под каждую категорию одного из игроков, с которым он когда-либо делил поле. Уэйн, конечно, не отказал.

Лучший товарищ по команде: «Я играл со многими выдающимися футболистами, но выделю Роналду и Пола Скоулза. Все же остановлюсь на Скоулзе».

Самый недооцененный товарищ по команде: «Наверное, Пак Чжи Сун. Все, что он делал для команды, было невероятным».

Кто тренировался усерднее остальных: «Гиггз и Невилл, не просто так Гиггзи играл так долго, а Газ был настоящим профессионалом».

Самый смешной товарищ по команде: «Патрис Эвра».

Лучший лидер: «Могу назвать нескольких, в разных отношениях. Стивен Джеррард был отличным капитаном сборной, Рио [Фердинанд] был хорош, наверное, выберу Гари Невилла».

Кто не умел проигрывать: «Я! Ненавидел проигрывать. Наверное, мы все ненавидели поражения, но особенно они не нравились тренерам».

Главный провокатор: «Даррен Флетчер».

Кто чаще опаздывал: «Таких несколько. Поль Погба, Люк Шоу. Но они опаздывали на пару минут».

Товарищ по команде с худшим музыкальным вкусом: «Наверное, парни из Испании. Мне вообще не нравилась музыка, которую они ставили. Например, Де Хеа».

Самый целеустремленный: «Таких тоже много. Я, Рио».

Главный тусовщик: «Майкл Кэррик».

Какого игрока хотел бы видеть рядом в финале: «Криштиану Роналду».

Поиграл со столькими легендами!