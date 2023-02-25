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«Они проделали фантастическую работу». Руни хвалит Глейзеров – что?

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Уэйн Руни Уэйн Руни
Глейзеры
Футбол Футбол

Уэйн Руни оценил владение клубом семьей Глейзеров и сделал выдал несколько фраз, которые могут не понравиться болельщикам «МЮ».

«Во-первых, я думаю, что Глейзеры проделали фантастическую работу. Все 20 лет они позволяли тренерам подписывать тех игроков, которые им нужны – так подписали и меня.

Болельщики хотят перемен, и, похоже, Глейзеры открыты для этих перемен – они произойдут, когда скоро клуб будет выставлен на продажу. Надеюсь, придут люди, которые двинут клуб вперед», – заявил Руни.

2 комментария

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Neron
Болельщикам не нравилось, что после Гилла клубом управляли не футбольные люди и переплачивали за трансферы! А также, что для покупки взяли деньги в кредит и повесили этот кредит на клуб! А кому это понравится?! Ещё, что не обновляли базу, Рони не даст соврать! Да и назрела реконструкция Олд Траффорд! Так что Глейзеры далеко не сахар, подоили Юнайтед знатно да и нагреются сейчас при продаже не хило!
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Батыр Баба
Ну по сути я согласен с Руни,Гейзеры не самые плохие начальники,нужно больше винить самих игроков,которые заплыли жирком,получают сумасшедшие бабки и играют как на прогулке.С приходом Тен Хана все изменилось,думаю началась новая эпоха МЮ
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