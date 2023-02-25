Уэйн Руни оценил владение клубом семьей Глейзеров и сделал выдал несколько фраз, которые могут не понравиться болельщикам «МЮ».

«Во-первых, я думаю, что Глейзеры проделали фантастическую работу. Все 20 лет они позволяли тренерам подписывать тех игроков, которые им нужны – так подписали и меня.

Болельщики хотят перемен, и, похоже, Глейзеры открыты для этих перемен – они произойдут, когда скоро клуб будет выставлен на продажу. Надеюсь, придут люди, которые двинут клуб вперед», – заявил Руни.