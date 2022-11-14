Заявил, что болен, а сам отправился на интервью – в «МЮ» разочарованы поведением Роналду

Главный тренер «МЮ» и игроки команды очень разочарованы громким интервью Криштиану Роналду, сообщает SkySports.

90-минутный разговор Криштиану с Пирсом Морганом появился в сети вечером 13 ноября. Португалец заявил, что чувствует себя преданным, говорит о том, что от него пытались избавиться еще в прошлом сезоне, а также добавляет, что не уважает Эрика тен Хага, которые не проявляет уважения к нему.

Игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» были крайне разочарован, когда узнали об интервью своего звёздного футболиста после победы над «Фулхэмом» со счетом 2:1. Тон и момент для таких заявлений показался им неуместным.

По данным Sky Sports, «красные дьяволы» рассмотрят ситуацию с Роналду. Сообщается, что они не понимают, почему футболист так неуважительно относился к команде, тренеру и игрокам.

Нужно добавить, что Криштиану Роналду был проинформирован о том, что он не выйдет в стартовом составе против «Фулхэма», но будет в заявке. Тогда футболист сказал, что болен и не может поехать в Лондон на матч.

В клубе настаивают, что к Криштиану никогда не проявляли неуважения, даже после инцидента на матче с «Тоттенхэмом».

Роналду принял участие в 16 играх за «МЮ» в сезоне 2022/23, забив три гола и отдав две результативные передачи во всех соревнованиях.

Похоже, все мосты сожжены - посмотрим, как будут развиваться события.