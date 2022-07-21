Игрок «МЮ» запечатлен в форме с номером «7» Криштиану Роналду во время тренировки в Австралии

Товарищ Криштиану Роналду по «МЮ» и сборной Португалии Диогу Далот был замечен на тренировке команды в Австралии в футболке с номером «7».

«МЮ» сейчас находится в предсезонном туре, команда уже одержала три победы и надеется продолжить успешную серию в следующем матче с «Астон Виллой».

Криштиану Роналду – единственный игрок «Юнайтед», не присоединившийся к команде в туре. Пятикратный обладатель Золотого Мяча официально объясняет свое отсутствие «семейными причинами», но по слухам он ищет новый клуб.

Пока Роналду нет, Далот был замечен в тренировочной форме с номером португальца.

По сообщениям United in Focus, Далот временно надел номер Криштиану, но причины этого неизвестны.

Сам Роналду вряд ли продолжит играть за «МЮ» в будущем сезоне.