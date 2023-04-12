14 комментариев

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«Колорадо» понаделал ошибок и проиграл новичку. «Сиэтл» красиво открыл свою историю плей-офф

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«Кракен» и сам был хорош.

Первый матч в плей-офф «Сиэтла» планировался ремейком его же первой регулярки – ну, выступит такой грушей для фаворита, и на этом все.

Понюхают порох! Наберутся опыта! 0-4 – тоже результат. Ну, вы сами в курсе.

Тем более, что фаворит – «Колорадо». Тем более, что первый матч – в гостях; где как-то раз сама «Тампа» получала будь здоров.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Сиэтла», который первую победу в плей-офф, таким образом, одержал в гостях у действующего чемпиона.

Ниже – три фактора, которые привели к этой победе; а вот телеграм, в котором можно почитать о других событиях Кубка Стэнли-2023.

Ошибки: голевые и в чужой зоне

Понимаю, предсказуемый поворот: стертую разницу между фаворитом и середняком обычно дежурно списывают как раз на ошибки фаворита. Случай с «Сиэтлом» в целом сложнее, но и ошибки тут – не фигура речи, они преследовали «Эвеланш» весь матч и точно повлияли на результат.

Тэйвс потерял шайбу за своими воротами и открыл Толванену путь к броску в упор и добиванию в упор.

Победный гол «Кракена» со стандартной камеры выглядел достижением Веннберга, но с другого ракурса очевидна ошибка защиты – Бо Байрэм сменил Макара и зачем-то свалился налево, и этим открыл плацдарм для прорыва по правому краю. Нападающий «Сиэтла» и сделал это.

Ошибки бывают не только голевые – и в этом смысле мне запомнились два подряд довольно глупых офсайда, которые «Эвс» заработали уже на финишной прямой матча, сгорая в счете; намечались две скоростные атаки, а в итоге было два свистка, две паузы и две перезагрузки.

И в самом конце «Сиэтл» получил две минуты легкой жизни после фола Лехконена в чужой зоне – кажется, необязательного.

В игре были и другие факторы, но вот эти происшествия подтормаживали «Эвеланш» и не давали им разогнаться.

Общая подготовка «Сиэтла»

Кажется, это был первый для меня полный матч «Кракена» в этом сезоне – и команда оказалась прям хороша.

И это впечатление – не результат изначального снисхождения: я уже давно научился не недооценивать команды НХЛ только из-за того, что они не бьют рекорды лиги по набранным очкам.

«Сиэтл» в порядке – быстрая, управляемая команда, с опытными мужиками, раскиданными по составу то тут, то здесь (Гурде, Эберле, Олексяк).

«Колорадо» эта команда начала напрягать с первой смены – и во всем успевала. В конце, когда нужно было сохранять преимущество, «Сиэтл», конечно, перешел на консервативные 1-2-2, но вообще старался защищаться в чужой зоне, контролируя шайбу поближе к воротам Георгиева.

Победу такого формата (от новичка над очевидным фаворитом) часто представляют как «выстояли и реализовали свой один момент», но этого и близко не было – по всем показателям «Сиэтл» был или лучше, или близко к «Колорадо».

Это может объясняться и тем, что «Эвеланш» чисто физически не были идеальны – но ответ мы узнаем только в следующих играх.

Атака «Колорадо» за год стала хуже

Ошибки и общий уровень соперника для «Эвеланш» обычно не проблема, потому что они сами создают достаточно моментов и забивают достаточно голов. В этот раз гол был один – и проблема в том, что это количество голов ощущается справедливым результатом вложенных усилий.

Тут есть очевидное обстоятельство – Габриэль Ландескуг так и не выздоровел, и пропускает плей-офф, и на его месте в составе зияет какая-то угрожающе бездонная черная дыра.

И неочевидное: Маккиннон продлился на зарплату, размер которой сделал невозможным подписание Кадри; и теперь, еще и без Ландескуга, с Джей-Ти Комфером, второе звено выглядит, ну, сильно проще. И сегодня оно не было угрозой.

Угрозой оставалось только первое звено с Маккинноном, а все остальное время у защиты «Сиэтла» была более-менее передышка.

И тут интересно, потому что состав – это как раз то, что «Колорадо» сейчас не поменяет; и чтобы выйти на уровень прошлогодней крутизны, команде нужно дождаться прироста опасности от звезд – Маккиннона и Макара.

То есть глобально перед Нэтаном интересная задача – стать для своей команды тем, кем для «Ойлерс» уже давно является Макдэвид; но посмотрим еще несколько матчей, может быть, глубина у «Колорадо» способна на большее, чем показала в первой игре с «Кракеном».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Колорадо – Сиэтл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Толванен ()
1:1 – 12 Рантанен (Байрэм, Маккиннон)
1:2 – 21 Веннберг (Олексяк, Шварц)
1:3 – 44 Гики (Шульц, Веннберг)
Вратари: Георгиев 27/30 – Грубауэр 34/35.

Счет в серии: 0-1

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Фото: East News/Dustin Bradford/Getty Images/AFP

14 комментариев

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Carver
«Драфт «Сиэтла» – провал. Ни одного смелого решения и ни одного русского игрока» (с) Редакция хоккея.

Должны были брать: Тарасенко, Ворачек, Доми, Прайс.
+13
-1
+12
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Кирилл Изжогин
Колорадо возьмёт серию в конце концов, матчах в 6.
Но от Сиэтла по ушам получили от души.
+9
0
+9
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*Eddard*
"То есть глобально перед Нэтаном интересная задача – стать для своей команды тем, кем для «Ойлерс» уже давно является Макдэвид"
Т.е. откатиться на два года назад, откатываясь в статус игрока-карнавала, забивающего и отдающего овер-много, но и всего-то? Пораженческая цель. Как показала практика, Виннипег, да и то же Колорадо такие карнавалы довольно быстро закрывает.

Макдэвиду предстоит стать для Ойлерс тем, чем в прошлом году стал Маккиннон для Колорадо. Игроком, который способен поступиться индивидуальной яркостью ради помощи партнерам в достижении результата. А когда у команды не клеится, решать самому. С таким лидером Ойлерс станут настоящим фаворитом.

Колорадо же надо подкрутить настройки. Меньше риска, больше дисциплины и прошлогодней интенсивности. Ну и Макар после травмы наберет быстро наберет форму, он умеет.
+7
0
+7
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папа Джо
...где как-то раз сама «Тампа» получала будь здоров...
ну если уж сама Тампа получала будь здоров тогда точно без шансов
+4
0
+4
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Y BO
Не хочу всё сводить к невезению, но если бы залетели 2 или 3 штанги/перекладины, для этого текста не было бы темы априори
+4
0
+4
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Егор Параскун
Ответ Alex Redskin
Руководство клуба ещё в прошлом году озвучивала планы развития команды за счёт своей молодёжи, а не за счёт подписаний с рынка. Чему тут удивляться, они следуют своему плану
Угу, поэтому у Сиэтла в составе 9 человек возраста 30+, а у Колорадо, который в чемпионском прайме и точечно берёт ветеранов на усиление, таких человек 8
+3
-1
+2
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Alexander Predeus
Ответ Alex Redskin
Руководство клуба ещё в прошлом году озвучивала планы развития команды за счёт своей молодёжи, а не за счёт подписаний с рынка. Чему тут удивляться, они следуют своему плану
это откровенная тупость для драфта расширения.
+2
-1
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Евгений Кай
Ответ Carver
«Драфт «Сиэтла» – провал. Ни одного смелого решения и ни одного русского игрока» (с) Редакция хоккея. Должны были брать: Тарасенко, Ворачек, Доми, Прайс.
Всегда интересовало что движет авторами, которые серьезно рассматривали прайса как железобетонный пик для сиэттла
+1
0
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Don_Krebs
Уверен, что Колорадо без большого напряга заберет эту серию. Даже как бы не 4:1 в итоге было.
+2
-2
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NeAngel
Очевидно по сравнению с прошлым ПО Колорадо стал по составу слабее, но команда перестроилась и все, что ей нужно одержать 16 побед над 4 командами и, считаю, что это им по силам и этим составом.
Сиэтл во вчерашнем матче реально очень четко и удачно реализовал свои моменты, Грубауэр играл хорошо, каркас ворот спасал, посмотрим как дальше будет.
Жду большего от Валеры и от Компфера, именно они должны раскачать второе звено, Лехконен - финишер и свое забьет, я уверен. Очень не хватает центра второго звена, не удивлюсь если по ходу ПО туда и Эллера поднимут для поиска вариантов.
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Alex Redskin
Ответ Carver
«Драфт «Сиэтла» – провал. Ни одного смелого решения и ни одного русского игрока» (с) Редакция хоккея. Должны были брать: Тарасенко, Ворачек, Доми, Прайс.
Руководство клуба ещё в прошлом году озвучивала планы развития команды за счёт своей молодёжи, а не за счёт подписаний с рынка. Чему тут удивляться, они следуют своему плану
+1
-1
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Alex Redskin
Ответ Егор Параскун
Угу, поэтому у Сиэтла в составе 9 человек возраста 30+, а у Колорадо, который в чемпионском прайме и точечно берёт ветеранов на усиление, таких человек 8
Не я же их выбирал
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