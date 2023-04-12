14 комментариев

«Кракен» и сам был хорош.

Первый матч в плей-офф «Сиэтла» планировался ремейком его же первой регулярки – ну, выступит такой грушей для фаворита, и на этом все.

Понюхают порох! Наберутся опыта! 0-4 – тоже результат. Ну, вы сами в курсе.

Тем более, что фаворит – «Колорадо». Тем более, что первый матч – в гостях; где как-то раз сама «Тампа» получала будь здоров.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Сиэтла», который первую победу в плей-офф, таким образом, одержал в гостях у действующего чемпиона.

Ниже – три фактора, которые привели к этой победе; а вот телеграм, в котором можно почитать о других событиях Кубка Стэнли-2023.

Ошибки: голевые и в чужой зоне

Понимаю, предсказуемый поворот: стертую разницу между фаворитом и середняком обычно дежурно списывают как раз на ошибки фаворита. Случай с «Сиэтлом» в целом сложнее, но и ошибки тут – не фигура речи, они преследовали «Эвеланш» весь матч и точно повлияли на результат.

Тэйвс потерял шайбу за своими воротами и открыл Толванену путь к броску в упор и добиванию в упор.

Победный гол «Кракена» со стандартной камеры выглядел достижением Веннберга, но с другого ракурса очевидна ошибка защиты – Бо Байрэм сменил Макара и зачем-то свалился налево, и этим открыл плацдарм для прорыва по правому краю. Нападающий «Сиэтла» и сделал это.

Ошибки бывают не только голевые – и в этом смысле мне запомнились два подряд довольно глупых офсайда, которые «Эвс» заработали уже на финишной прямой матча, сгорая в счете; намечались две скоростные атаки, а в итоге было два свистка, две паузы и две перезагрузки.

И в самом конце «Сиэтл» получил две минуты легкой жизни после фола Лехконена в чужой зоне – кажется, необязательного.

В игре были и другие факторы, но вот эти происшествия подтормаживали «Эвеланш» и не давали им разогнаться.

Общая подготовка «Сиэтла»

Кажется, это был первый для меня полный матч «Кракена» в этом сезоне – и команда оказалась прям хороша.

И это впечатление – не результат изначального снисхождения: я уже давно научился не недооценивать команды НХЛ только из-за того, что они не бьют рекорды лиги по набранным очкам.

«Сиэтл» в порядке – быстрая, управляемая команда, с опытными мужиками, раскиданными по составу то тут, то здесь (Гурде, Эберле, Олексяк).

«Колорадо» эта команда начала напрягать с первой смены – и во всем успевала. В конце, когда нужно было сохранять преимущество, «Сиэтл», конечно, перешел на консервативные 1-2-2, но вообще старался защищаться в чужой зоне, контролируя шайбу поближе к воротам Георгиева.

Победу такого формата (от новичка над очевидным фаворитом) часто представляют как «выстояли и реализовали свой один момент», но этого и близко не было – по всем показателям «Сиэтл» был или лучше, или близко к «Колорадо».

Это может объясняться и тем, что «Эвеланш» чисто физически не были идеальны – но ответ мы узнаем только в следующих играх.

Атака «Колорадо» за год стала хуже

Ошибки и общий уровень соперника для «Эвеланш» обычно не проблема, потому что они сами создают достаточно моментов и забивают достаточно голов. В этот раз гол был один – и проблема в том, что это количество голов ощущается справедливым результатом вложенных усилий.

Тут есть очевидное обстоятельство – Габриэль Ландескуг так и не выздоровел, и пропускает плей-офф, и на его месте в составе зияет какая-то угрожающе бездонная черная дыра.

И неочевидное: Маккиннон продлился на зарплату, размер которой сделал невозможным подписание Кадри; и теперь, еще и без Ландескуга, с Джей-Ти Комфером, второе звено выглядит, ну, сильно проще. И сегодня оно не было угрозой.

Угрозой оставалось только первое звено с Маккинноном, а все остальное время у защиты «Сиэтла» была более-менее передышка.

И тут интересно, потому что состав – это как раз то, что «Колорадо» сейчас не поменяет; и чтобы выйти на уровень прошлогодней крутизны, команде нужно дождаться прироста опасности от звезд – Маккиннона и Макара.

То есть глобально перед Нэтаном интересная задача – стать для своей команды тем, кем для «Ойлерс» уже давно является Макдэвид; но посмотрим еще несколько матчей, может быть, глубина у «Колорадо» способна на большее, чем показала в первой игре с «Кракеном».

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Фото: East News/Dustin Bradford/Getty Images/AFP