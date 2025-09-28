Зислис о матче «Барыс» – «Сибирь»: «Концовка напомнила фильмы ужасов категории Б – и смешно, и грустно»

Михаил Зислис сравнил матч «Барыс» – «Сибирь» с фильмом ужасов.

Игра FONBET чемпионата КХЛ проходила в Астане и завершилась победой хозяев (6:4).

«Каждый раз «Сибирь » не перестает удивлять в самом отрицательном значении этого слова. В Астане ей удалось забросить четыре шайбы, при этом она по ходу встречи вела в счете 2:0 и 4:2, но умудрилась проиграть.

Концовка матча напомнила фильмы ужасов категории Б – было и смешно, и грустно», – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Кравец о 6:4 с «Сибирью»: «Барысу» пришлось все время догонять, забить первыми не получается. У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми лысым стану»