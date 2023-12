Лорен Кайл – невеста главной звезды НХЛ. Отучилась на дизайнера, оформила дом и выпускает кулинарную книгу

Коннор Макдэвид – главная звезда современной НХЛ. «Эдмонтон» все еще буксует и ищет игру, но Макди возвращает космический темп набора очков: за 27 игр Коннор набрал 41 балл, за последние 10 игр – 21.

C дебютного сезона-2015/16 канадец набил уже 891 очко и думать о вечном рекорде Уэйна Гретцки (2857 очков в НХЛ) всерьез может только он.

Как ни странно, однин из лучших хоккеистов в истории пока без Кубка Стэнли, зато с большим контрактом и полным порядком за пределами площадки. Его девушка (с лета 2023-го невеста) – Лорен Кайл, с которой Макди познакомился в 2016-м на дне рождения общего друга.

Лорен родилась в Торонто, а образование получала в Школе дизайна интерьеров Райерсона. Она возглавляет собственную фирму Kyle and Co. Design Studio и работает над изданием кулинарной книги The Atelier Table.

В 2021-м Макдэвид и Кайл засветились в журнале Architectural Digest, где показали свой роскошный дом в Эдмонтоне.

В доме есть крытая спортивная площадка, на которой Макдэвид занимается баскетболом, а также хоккеем. У Макди есть и домашний тренажерный зал, куда он приглашал партнеров по «Эдмонтону», особенно во время пандемии COVID-19, и сауна, которая, по словам Лорен – обязательный атрибут дома. Размуеется, интерьер большей части дома оформила Лорен.