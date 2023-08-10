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Даниэлла Хемсли: невероятная трансформация боксерши, которая показала грудь в камеру после первого боя

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21-летняя боксерша и звезда Тик-Тока Даниэлла Хемсли попала в заголовки, продемонстрировав грудь после своего первого боя, но мало кто знает историю ее впечатляющей трансформации.

Раньше у Хемсли был избыточный вес, и она призналась, что съедала «до 8000 калорий за один присест», но ей удалось преодолеть психологические проблемы, найдя спасение в фитнесе.

В интервью Daily Mail девушка призналась: «Мои родители разошлись, когда мне было 12 лет — это было во время моего перехода в старшую школу из начальной — и это действительно повлияло на меня. Я стала все больше и больше есть.

Я съедала до 8000 калорий за один присест: целую пачку печенья, шесть пакетов чипсов, целую плитку шоколада и мороженое.

Однажды что-то просто щелкнуло — обе мои сестры очень стройные и никогда не боролись с лишним весом – мой внутренний голос сказал, что хватит, надо что-то с этим делать», — вспоминает Даниэлла.

«Я пошла в тренажерный зал, не зная ничего, кроме беговой дорожки. Я выучила некоторые упражнения у одного из тренеров, который предложил мне помощь, и в этот момент я действительно увлеклась».

«Я стала больше уделять внимания питанию и фитнесу, а с 16 лет увлеклась бодибилдингом».

Теперь Хемсли использует соцсети, чтобы вдохновлять других.

Даниэлла дебютировала в боксе против бразильской звезды Джулли Пока в апреле этого года не очень удачно, проиграв после пяти раундов. Но это может стать началом многообещающей карьеры.

Сейчас Даниэлла в отличной форме!

 

 

 

 

5 комментариев

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Agent Smith
Это мегакруто! Восхищаюсь такими людьми.
+6
0
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Agent Smith
Ответ Exyxea
Судя по какому пути она пошла у её детей видимо тоже будут проблемы с лишним весом
Если бы не этот путь, детей бы может и не было. А теперь очередь из мужиков.
+2
0
+2
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Exyxea
Судя по какому пути она пошла у её детей видимо тоже будут проблемы с лишним весом
+1
-1
0
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Dario Alexys
"Похудеть и вставить с...ки
Вот же подвиг для артистки"
0
0
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