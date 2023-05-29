Sportsdaily
Блог

🎥Самая сексуальная волейболистка Кайла Симмонс порадовала поклонников танцевальным видео

Клубы Клубы
Волейбол Волейбол

Посты Кайлы Симмонс в социальных сетях не оставляют фанатов равнодушными. Симмонс, которая была неофициально названа «самой сексуальной волейболисткой на планете» в социальных сетях, поделилась коротким видео с импровизированным танцем.  

Девушка уже набрала 1 млн подписчиков в социальных сетях, и нас это не удивляет.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла — второго по величине американского университета и одного из старейших государственных университетов в Западной Вирджинии, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). 26-летней спортсменке пришлось завершить карьеру из-за критики в социальных сетях – в университете не оценили ее откровенные фото.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Да какая критика. Она просто у сетки играть не могла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий