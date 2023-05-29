Посты Кайлы Симмонс в социальных сетях не оставляют фанатов равнодушными. Симмонс, которая была неофициально названа «самой сексуальной волейболисткой на планете» в социальных сетях, поделилась коротким видео с импровизированным танцем.

Девушка уже набрала 1 млн подписчиков в социальных сетях, и нас это не удивляет.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла — второго по величине американского университета и одного из старейших государственных университетов в Западной Вирджинии, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). 26-летней спортсменке пришлось завершить карьеру из-за критики в социальных сетях – в университете не оценили ее откровенные фото.