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😂😂😂 «Я привыкла», - Медведева о втором месте на шоу «Ледниковый период»

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Не все поймут, немногие вспомнят.

В соцсетях активно обсуждают забавный фрагмент из интервью Евгении Медведевой, где она делится эмоциями по поводу второго места на шоу «Ледниковый период».

Журналистка спросила Женю: «А не обидно, что второе место получила, а не первое?».

Немного смутившись, Медведева ответила: «Я уже какой год подряд второе место получаю, я привыкла».

Напомним, что Медведева является двукратной серебряной призеркой ОИ-2018, а также ЧЕ-2018.

Подписчики отреагировали с тревогой.

💭 «Господи, как же ей психику поломали. Столько титулов, сколько у нее, нет больше ни у одной фигуристки, разве что ещё Слуцкая. И все равно человек загоняется, видно же(((».

💭 «Было бы смешно, если бы не было бы так грустно».

💭 «Я привыкшая, мне уже ниче не страшно» (с) Женя».

💭 «И смешно и грустно».

Обида или юмор?

1 комментарий

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Ruslan Olinchuk
Даже странно почему еще на спортсе не выложены свежие факты и цитаты Медведевой из свежего шоу у Азамата)
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