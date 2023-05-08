База от легенды.

«Я сказал перед шоу, что если этот человек [Юрген Клопп] уйдет из «Ливерпуля» или поссорится с владельцами из-за чего-то [отсутствия трансферов], то болельщики клуба выкинут этих владельцев через неделю», − выдал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.

«Я убежден в этом. Они бы разнесли этот стадион. Я убежден в этом. Этот человек − самый влиятельный в футбольном клубе «Ливерпуль», − добавил Карра.

В настоящее время Клопп дольше работает в АПЛ дольше остальных − его назначили еще в 2015 году. Он четвертый по продолжительности пребывания на посту тренера в истории лиги после Арсена Венгера, Алекса Фергюсона и Дэвида Мойеса.

На сегодня кажется, что между Клоппом и владельцами существует взаимопонимание в том, как клуб вкладывается в новых игроков, и в том, что касается результатов. Именно поэтому между тренером и FSG нет разногласий, а значит, и немцу не грозит увольнение.