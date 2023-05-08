LFC 2020
Блог

«Если он уйдет, болельщики развалят стадион». Каррагер назвал самого влиятельного человека «Ливерпуля»

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

База от легенды.

«Я сказал перед шоу, что если этот человек [Юрген Клопп] уйдет из «Ливерпуля» или поссорится с владельцами из-за чего-то [отсутствия трансферов], то болельщики клуба выкинут этих владельцев через неделю», − выдал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.

«Я убежден в этом. Они бы разнесли этот стадион. Я убежден в этом. Этот человек − самый влиятельный в футбольном клубе «Ливерпуль», − добавил Карра.

В настоящее время Клопп дольше работает в АПЛ дольше остальных − его назначили еще в 2015 году. Он четвертый по продолжительности пребывания на посту тренера в истории лиги после Арсена Венгера, Алекса Фергюсона и Дэвида Мойеса.

На сегодня кажется, что между Клоппом и владельцами существует взаимопонимание в том, как клуб вкладывается в новых игроков, и в том, что касается результатов. Именно поэтому между тренером и FSG нет разногласий, а значит, и немцу не грозит увольнение.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Уразбаев
Он сердце команды
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ну Энфилд тоже знаковое место, чтобы его разносить. Нашли бы другой способ выразить своё недовольство
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem ofruss
Ответ Санжар Уразбаев
Он сердце команды
от любви до ненависти, я с ужасом читал в середине сезона как многие говорили что Клоппу пора уходить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Он душа команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Клопп главный архитектор и кудесник всей команды...
Думаю он должен остатся в Ливерпуле надолго как САФ в МЮ...
Главное,чтобы ему давали бы побольше делать трансферов......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ка
Так и есть. Все мы знаем что для нашего клуба сделал Юрген. И дело даже не в титулах, хотя и куда же без них, дело в том, что при Юргене у нас хотят играть звезды первой величины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий