📹36-летний Милнер продолжает обгонять одноклубников во время предсезонки. Настоящая «машина»

Команда Юргена Клоппа проводит предсезонку в Австрии и готовится сыграть с «Зальцбургом» в эту среду.

В социальных сетях можно отслеживать, как проходит подготовка игроков. Недавно появилось видео команды, выполняющей пробежку. Сразу бросается в глаза, что 36-летний Джеймс Милнер остается в прекрасной физической форме, он смог обогнать всех свой одноклубников.

Когда пробежка превратилась в спринт, Милнер обошел даже Мо Салаха и Джордана Хендерсона. Болельщики оценили уровень подготовки футболиста, отметив, что даже в своем возрасте он остается «машиной».

«Милнер – это терминатор, отправившийся спасти Джона Коннера. Он сделал это и стал легендой «Ливерпуля».

«Совершенно невероятно, что он все еще на голову выше остальных».

«Хотел бы я посмотреть, как он пробегает 8 км».

Милнер готовится провести 21й сезон в АПЛ и продолжает побеждать своих одноклубников по ходу предсезонных подготовок. Тест измеряет уровень молочной кислоты у игроков после того, как они пробежали большую дистанцию. Джеймс всегда был силен в преодолении дистанции на поле, во время подготовки к старту сезона в прошлом году он поделился, что пробежал 5,5 миль за 34 минуты – болельщики были ошеломлены.

Джеймс Милнер всегда тщательно следил за собой: футболист вообще не пьет алкоголь и контролирует свое питание.