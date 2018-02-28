«Спартак» и Кубок России. Зачем летали в Самару?

Объявить составы команд, которые сегодня должны были выйти на поле самарского стадиона «Металлург», чтобы провести матч 1/4финала Кубка России, поспешили. В итоге – составы есть, игры – нет. Да и вряд ли она могла состояться, если в Самаре температура продолжает опускаться, а желания, как минимум у представителей одной из сторон – «Спартака», играть на далеко не лучшего поля качестве и в морозных условиях попросту нет. Возможно, не будь у спартаковцев в ближайшие дни очень важной встречи в чемпионате страны против «Локомотива», кубковый поединок и состоялся бы. Но это исключительно мое соображение. Сейчас же выходить на газон, который наверняка поплывет под ногами через какое-то время и станет травмоопасным – вряд ли разумно.

Вчера были игры в морозную погоду в Хабаровске и Перми. Зрелище по большому счету специфическое. Две игры и ни одного забитого мяча. О каком-то там комбинационном футболе говорить вообще нельзя. Голы, правда, увидели. В серии пенальти. Не будь их, этой радости (забитых мячей с игры) зрители могли ждать хоть до утра…

Зачем и кому нужно такое убогое зрелище с горсткой людей на трибунах? И как вообще можно с одной стороны рассуждать о поднятии престижа такого популярного во всем футбольном мире турнира, как национальный Кубок, а с другой – откровенно плевать на него у себя дома. Лишь бы провести, лишь бы загнать в какие-то даты, чтобы потом забыть на время и вспомнить в день финала, дабы приехать и под телекамеры вручить вроде как почетный приз.

Кстати, день финала назначен на 9 мая в Волгограде. Красиво, правильно… С одной стороны. А с другой уже сегодня выясняется, что в Волгограде, учитывая празднование Дня Победы, городская полиция не готова обеспечить безопасность проведения сразу двух таких массовых мероприятий. Особенно, если в финале окажется «Спартак», что вполне вероятно. И ведь не возразишь полиции.

Только опять непонятно: про то, что финал состоится в Волгограде, было известно очень давно. Про празднование Дня Победы – еще раньше. Или мы в разных странах живем?.. Ну, ладно, нагрянувшие февральские холода, которых, как выясняется, никто не ждал. А, если кто про них и вспоминал, то старался отмахиваться. Но в другом-то случае?..

Когда теперь состоится игра «Крыльев» со «Спартаком»? Может в апреле. В любом случае время для ее проведения найти придется. Послужит ли сегодняшняя история уроком представителям организаций, проводящих футбольные соревнования в нашей стране? Глубоко сомневаюсь. Не в первый и не в последний раз переносят подобные матчи и переносить будут. Видимо, РФС или РФПЛ удобнее и спокойнее послать куда-то там очередную комиссию, дабы принять решение на месте, нежели что-то предусмотреть заранее. Не доводя ситуацию до подобных историй.

С бессмысленными прилетами команд на матч, который не состоится, с продажей билетов на несостоявшуюся игру, с бесчисленными разговорами на эту и другие темы в прессе. Наконец, с запасными выходами, которыми пришлось, как говорят, воспользоваться игрокам «Спартака», чтобы покинуть стадион. Кого это волнует? Это же всего лишь Кубок России, правда? До него ли, когда чемпионат мира на носу…

P.S. Откровенно порадовало сообщение, которое очень оперативно опубликовал РФС, который, оказывается, поддерживает решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» на более поздний срок. «Игра состоится позднее, когда погодные условия будут более подходящими для спортсменов и зрителей». Да, вот так и работаем… Еще бы понять: как долго все это будет продолжаться?

Александр Владыкин