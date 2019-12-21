Знаете, чем тренеры занимаются на карантине? Тоже сидят в чате и проводят видеоконференции (например, обсуждают длину шагов вратарей на выходах)

Вы в блоге тренера вратарей «Урала» Андрея Шпилева. В новом посте он рассказывает о том, как общаются тренеры вратарей в России и Европе (чаты и Zoom), о чем говорят на видеоконференциях (например, рассказывают об оборудовании, которое позволяет исследовать походку человека, стиль бега) и как используют время на самоизоляции.

Любые перемены заставляют быстро адаптироваться. Когда-то изменили правило, которое позволяло вратарю брать мяч в руки после любого паса партнера – это обязало голкиперов улучшать игру ногами. Когда тренеры отказались от схемы с последним защитником, в обязанности вратарей добавилась функция чистильщика. Активное распространение коронавируса по всему миру тоже повлияло на нашу жизнь.

В марте в Москве был запланирован семинар для тренеров вратарей (включающий и теоретическую, и практическую части), который мы организовывали на базе одной из футбольных академий. Договорились о приезде европейских спикеров – например, Саши Марта (даже дали анонс в инстаграме).

Ему всего 28, но он уже прошел путь от молодежных команд австрийского «Ред Булла» до руководителя департамента голкипинга в австрийском клубе. На эту должность Марта назначили, когда ему было 26, а через год он получил предложение от «Кайрата».

Когда перемещение между странами стало опасным, Март предложил мне стать участником группы европейских тренеров вратарей, в нее входят около 20 человек. Видеоконференция проходит в Zoom – участвуют коллеги из Греции, Испании (например, из академии «Леванте»), Финляндии. Мне кажется, первый вебинар прошел еще даже до приостановки РПЛ.

Одно из условий участия – наличие собственной презентации. Конкретной темы нет – обычно это рассказ о себе, о клубе, о главных принципах работы. Например, тренер сборной Австрии Роберт Альмер рассуждал о перемещении вратаря во время прострела – разворот вокруг своей оси или же скрестный шаг и переступы.

Роберт Альмер

Мне понравилась презентация Георгиоса Фоусекиса, который работал в академии «Олимпиакоса» и основе «Ларисы». Он рассказал, что назначает дополнительную работу в конце тренировки, когда вратарь утомлен. На этом фоне Фоусекис дает задания, направленные на выбор позиции, на принятие решений – он считает, что такой тренинг позволяет быть сконцентрированным в любом физическом состоянии.

Такое общение меня очень вдохновило, подумал: почему бы не организовывать такие видеоконференции среди русскоговорящих тренеров? Сначала мы создали встречу среди тренеров основы «Урала», затем – среди тренеров вратарей всей структуры клуба.

У меня появилось представление о формате проведения видеоконференции, поэтому в чате тренеров вратарей России, стран СНГ и Балтии предложил проводить вебинары два раза в неделю. Коллеги восприняли эту идею позитивно.

На каждый вебинар назначается спикер – неважно, какого он статуса и сколько ему лет. Многие тренеры вратарей не могут поделиться видением игры вратаря, выступить на крупных конференциях в Москве, но при личном общении я понимаю, что у них есть свежие идеи, которые точно нужно донести. Новые мысли необходимы любому тренеру на любом этапе карьеры.

Тренеру нужно направлять молодых людей, поэтому важно постоянно продолжать формирование самого себя. Тренер должен понимать: иногда то, чему мы учим, может оказаться менее важным, чем то, как мы учим.

На первой встрече мы обсуждали организационные вопросы – ее посетили 65 человек. Кто-то считал, что два собрания в неделю – слишком много, кто-то – что одну конференцию нужно выделить только на терминологию или детско-юношеский футбол, но все-таки решили затрагивать все вопросы в комплексе.

Как это работает: я создаю конференцию в Zoom, скидываю ссылку на нее в чат тренеров вратарей – в нем 240 человек. Дальше делюсь ссылкой в чате тренеров-любителей, которые уже слушали наши выступления на конференциях. Этот чат создали, потому что в основной беседе тренеров вратарей уже исчерпан лимит участников.

Первое собрание мы провели на базовой платформе в Zoom – там ограничение в 40 минут и по числу участников, нам этого хватило. Перед второй конференцией уже нужно было улучшать качество (взяли пакет, позволяющий участвовать 100 тренерам). Сейчас уже не хватает и этого – перешли на тариф до 300 человек.

У нас прошло несколько вебинаров, на каждый выбираем одного спикера – в отличие от европейских конференций, мы затрагиваем детско-юношеский футбол, потому что считаем, что вратари приходят во взрослый футбол не до конца обученными, плюс у всех разные методы работы. Даже в таком вебинаре мы пытаемся выработать единую методологию. Солидности нашим встречам добавляет присутствие Виталия Кафанова, который всегда доходчиво делится своим опытом.

Мне бы хотелось отметить ребят, которые уже выступили у нас. Бывший вратарь «Амкара» Алексей Степанов прекрасно разбирал матчи 20-го тура РПЛ и Суперкубок России-2019. Денис Куфин из Новосибирска весь тренировочный процесс направил на принятие решений. Бывший тренер «Локомотива» Артем Макаров, который сейчас работает в московской «Смене», говорил об игре на выходах – вплоть до мышц, которые нужно прокачивать для них. Обсуждали, какой длины шаги должны быть – последний должен быть широким с пятки на носок с разгибанием ноги и выталкиванием голеностопа.

Александр Маркелов, работавший в системе «Зенита» и «Локомотива», объяснял, как можно использовать анализ для подготовки к матчам – на примере Суперкубка России «Локомотив» – «Зенит». Разбор касался не только вратарей: Маркелов рассказывал о сильных качествах игроков обеих команд и способах их нейтрализации. Ждем выступлений Евгения Понятовского из питерской школы «Алмаз-Антей», а также Григория Любимова, который представит структуру «Урала».

Сейчас у нас есть заявки на участие от тренеров из Болгарии, Румынии, Венгрии и Польши. Классно, что желание присоединиться к нам высказали вратарь «Бенфики» Иван Злобин, голкипер «Цюриха» Андрис Ванин и Дмитрий Яшин из «Шинника».

Через Злобина мы вышли на тренера вратарей Фернанду Феррейру – он выступит 20 апреля. Чуть позже ждем Александра Филимонова, ведем переговоры с Гинтарасом Стауче и тренерами из Германии и Голландии.

В первые дни самоизоляции мне было скучно, но теперь у меня практически нет свободного времени. Например, в воскресенье я сначала слушал hockey talk Николая Хабибулина (ссылку на них он оставляет в описании профиля в инстаграме). В этих разговорах уже участвовали Евгений Набоков, Владимир Малахов и Илья Ковальчук.

Во второй половине дня я подключился к конференции, которую организовал Михаэль Рехнер из «Хоффенхайма». В ней участвовал их тренер по профилактике травматизма Кристиан Найтцерт. Сначала Найтцерт рассказывал о себе – возможно, клубам РПЛ тоже стоит задуматься о должности тренера по профилактике травматизма, это очень интересный подход. Во втором блоке Кристиан привел видео упражнений – гимнастика, скретчинг.

Плюс в «Хоффенхайме» есть оборудование, позволяющие исследовать походку человека, стиль бега. Это беговая дорожка – сначала футболист по ней шел пешком, а датчики показывали амплитуду движений. Дальше игрок начинает бежать. Если тренеры видят, что что-то не так (например, корпус слишком сильно ходит из стороны в сторону), они пытаются исправить технику. Корпус, который не выходит за рамки, показан синим, если выходит чуть-чуть – оранжевым, худшие примеры – красным. Игроку показывают на разнос корпуса и просят обратить на него внимание при беге.

Презентация шла три часа. 19 апреля на этом вебинаре должен выступить Франс Хук (один из ведущих тренеров вратарей мира, работал в «Барселоне», «Баварии», «Аяксе», «МЮ», сборной Голландии и сборной Польши – Sports.ru).

Франс Хук

В понедельник сначала прошла наша конференция, а вечером я выступал с презентацией в вебинаре Саши Марта. Дошло до того, что европейцы интересовались, сколько длятся самые долгие перелеты по России, как восстанавливаться в таких условиях.

Так что даже без матчей тренерам не скучно.

Будьте здоровы.

P.S. В следующем посте я отвечу на ваши вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом, под новостью и под последним постом в инстаграме.

Андрей Шпилев

Фото: vk.com/fcrostov; globallookpress.com/Kenta JÃ�Nsson/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst