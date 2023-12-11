Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов
Александр Овечкин не забил «Чикаго» и в десятом матче подряд остался без голов. Капитан «Вашингтона» повторил личный антирекорд из февраля-марта 2017 года.
Счетчик, определяющий расстояние Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки, замер – между легендами по-прежнему 67 голов. В последний раз Ови отличился 22 дня назад – поразил ворота «Коламбуса», одного из аутсайдеров НХЛ.
Всего в активе Ови – 5 шайб за 25 матчей регулярки, две из них – в пустые ворота.
В целом с результативностью все не так ужасно. У форварда 16 баллов, в том числе 11 передач – треть от результата прошлой регулярки. 8 декабря в игре с «Далласом» (4:5 Б) ассист принес Александру 1500-е очко в лиге. Этой отметки достигли, кроме него, лишь 15 игроков в истории НХЛ.
В матче с «Чикаго» Овечкин еще раз помог партнеру – с его передачи забил Дилан Строум.
Сам Ови дважды бросил по воротам и провел на льду больше других нападающих команды – 18 минут.
«Вашингтон» добился победы – 4:2, несмотря на усилия Коннора Бедарда. Лидер «Блэкхокс» сделал две передачи, одна из них – шикарная подкидка с неудобной руки. Правда, с голами у Коннора тоже беда – 5 матчей подряд всухую.
«Кэпиталз» выиграли ровно половину из 10 безголевых матчей Овечкина и остаются в зоне плей-офф – третье место в Столичном дивизионе.
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «United Center (hoc)»
- 1:0 – 26 Курашев (Бедард, Джонс)
- 1:1 – 28 Манта (Макмайкл)
- 1:2 – 33 Строум (Овечкин, Эдмундсон)
- 1:3 – 35 Дауд (Дженсен, Маленстин)
- 1:4 – 55 Дауд (Маленстин, Обе-Кюбель)
- 2:4 – 58 Мерфи (Курашев, Бедард)
Фото: East News/AP Photo/Ross D. Franklin