Шайбу, шайбу!
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Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Чикаго Чикаго
Коннор Бедард Коннор Бедард
Вашингтон Вашингтон
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Дилан Строум Дилан Строум
Хоккей Хоккей

Александр Овечкин не забил «Чикаго» и в десятом матче подряд остался без голов. Капитан «Вашингтона» повторил личный антирекорд из февраля-марта 2017 года. 

Счетчик, определяющий расстояние Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки, замер – между легендами по-прежнему 67 голов. В последний раз Ови отличился 22 дня назад – поразил ворота «Коламбуса», одного из аутсайдеров НХЛ.

Всего в активе Ови – 5 шайб за 25 матчей регулярки, две из них – в пустые ворота.

В целом с результативностью все не так ужасно. У форварда 16 баллов, в том числе 11 передач – треть от результата прошлой регулярки. 8 декабря в игре с «Далласом» (4:5 Б) ассист принес Александру 1500-е очко в лиге. Этой отметки достигли, кроме него, лишь 15 игроков в истории НХЛ.

В матче с «Чикаго» Овечкин еще раз помог партнеру – с его передачи забил Дилан Строум. 

Сам Ови дважды бросил по воротам и провел на льду больше других нападающих команды – 18 минут. 

«Вашингтон» добился победы – 4:2, несмотря на усилия Коннора Бедарда. Лидер «Блэкхокс» сделал две передачи, одна из них – шикарная подкидка с неудобной руки. Правда, с голами у Коннора тоже беда – 5 матчей подряд всухую.

«Кэпиталз» выиграли ровно половину из 10 безголевых матчей Овечкина и остаются в зоне плей-офф – третье место в Столичном дивизионе.

Чикаго – Вашингтон 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео
1:0 – 26 Курашев (Бедард, Джонс)
1:1 – 28 Манта (Макмайкл)
1:2 – 33 Строум (Овечкин, Эдмундсон)
1:3 – 35 Дауд (Дженсен, Маленстин)
1:4 – 55 Дауд (Маленстин, Обе-Кюбель)
2:4 – 58 Мерфи (Курашев, Бедард)
Вратари: Содерблом 23/27 – Кюмпер 32/34.

Фото: East News/AP Photo/Ross D. Franklin

6 комментариев
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Саня верим!
+3
0
+3
Мне интересно, а почему ему не сокращают игровое время? Ведь лучше дать ему минут 10, чтобы он в них выложился по максимуму, чем распалять его старческие силы на 20 минут, где он просто катается по льду туда-сюда
+2
-2
0
Ответ circassian*
Мне интересно, а почему ему не сокращают игровое время? Ведь лучше дать ему минут 10, чтобы он в них выложился по максимуму, чем распалять его старческие силы на 20 минут, где он просто катается по льду туда-сюда
Очевидно же, что команда настолько плоха, что играть без Овечкина в ПП и в равных они просто не могут. Будет еще хуже.
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