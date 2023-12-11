Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

Александр Овечкин не забил «Чикаго» и в десятом матче подряд остался без голов. Капитан «Вашингтона» повторил личный антирекорд из февраля-марта 2017 года.

Счетчик, определяющий расстояние Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки, замер – между легендами по-прежнему 67 голов. В последний раз Ови отличился 22 дня назад – поразил ворота «Коламбуса», одного из аутсайдеров НХЛ.

Всего в активе Ови – 5 шайб за 25 матчей регулярки, две из них – в пустые ворота.

В целом с результативностью все не так ужасно. У форварда 16 баллов, в том числе 11 передач – треть от результата прошлой регулярки. 8 декабря в игре с «Далласом» (4:5 Б) ассист принес Александру 1500-е очко в лиге. Этой отметки достигли, кроме него, лишь 15 игроков в истории НХЛ.

В матче с «Чикаго» Овечкин еще раз помог партнеру – с его передачи забил Дилан Строум.

Сам Ови дважды бросил по воротам и провел на льду больше других нападающих команды – 18 минут.

«Вашингтон» добился победы – 4:2, несмотря на усилия Коннора Бедарда. Лидер «Блэкхокс» сделал две передачи, одна из них – шикарная подкидка с неудобной руки. Правда, с голами у Коннора тоже беда – 5 матчей подряд всухую.

«Кэпиталз» выиграли ровно половину из 10 безголевых матчей Овечкина и остаются в зоне плей-офф – третье место в Столичном дивизионе.

Фото: East News/AP Photo/Ross D. Franklin