Невероятная жизнь Неймара: машины, горячая девушка и шикарные дома

Рассуждая о роскошном образе жизни футболистов, сложно не вспомнить про Неймара.

Бразилец находится на вершине Олимпа уже 10 лет, он играет в топ-клубах и получает сумасшедшую зарплату. Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» остается рекордным по сей день.

В 2017 футболист славился своей креативностью на поле, своей скоростью и невероятной работой ног, поэтому «ПСЖ» заплатил за него 198 млн фунтов, побив рекордные 89 млн фунтов, которые «МЮ» выложил «Ювентусу» за Поля Погба.

Сегодня, похоже, что роскошная жизнь Неймара в Париже под угрозой. Ходят активные слухи о том, что клуб собирается продать бразильца.

С кем встречается Неймар?

Девушка Неймара – Бруна Бианкарди. Впервые пару увидели вместе в августе 2021 года, футболист публично признался в чувствах к Бруне несколько месяцев спустя, поздравив ее с днем рождения в социальных сетях.

«Бру, красотка. Я желаю тебе всего в этом мире. Пусть твои мечты осуществятся. Это твой день, но подарок получили мы. Я счастлив, что ты есть в моей жизни. Я люблю тебя», - написал Неймар.

Бруна живет между Бразилией и Парижем.

У Неймара есть дети?

У Неймара есть сын Дави Лука. Он родился в 2011 году, когда бразилец состоял в отношениях с Каролиной Дантас. На тот момент Неймару еще не исполнилось 20 лет.

В интервью для британского GQ в 2021 году Неймар сказал: «Мне почти 30, у меня успешная карьера, но я бы хотел еще двоих или больше детей, чтобы у моего Дави были братья и сестры».

Где живет Неймар?

В Париже Неймар проживает впечатляющем особняке, стоимостью 6,5 миллионов фунтов, когда-то принадлежавшему актеру и режиссеру Жерару Депардье.

Пятиэтажный особняк был построен в 1950х и находится в отдалении от городской суеты. Расположенный в десяти милях от центра города, он занимает огромную территорию в 10 800 кв.м и имеет крытый бассейн и сад площадью 5 000 кв.м.

По информации The Sun, Неймар арендует особняк за 12 800 фунтов в месяц, это ничто по сравнению с его зарплатой в пол миллиона в неделю, именно столько он получает в «ПСЖ».

В собственности у Неймара имеется особняк за 2,5 млн фунтов в Бразилии, там есть площадка для сквоша и огромный гараж, способный вместить около 20 автомобилей.

На чем ездит Неймар?

Неймар большой любитель редких автомобилей.

По информации KickOff у него в гараже стоят:

· Koenigsegg CCXR Trevita

· Maserati Mc12

· Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

· Lykan Hypersport

· Audi R8 Spyder V10 plus

· Ferrari 458 Italia

· Lamborghini Veneno

· Aston Martin Vulcan

Считается, что у Неймара есть не только авто, но и частный самолет Cessna Citation Sovereign, который оформлен на фирму Neymar Sport E-Marketing.