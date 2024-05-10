Хави Симонс окончательно уйдет из «ПСЖ». Есть два варианта продолжения карьеры голландца
Хави Симонс не останется в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Голландец недоволен состоянием парижского клуба и хочет летом сменить команду.
Параллельно «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере игрока в «РБ Лейпциг», где он и провёл последний сезон.
Симонс, как сообщается, хотел бы уйти в «Барселону» на правах аренды. Наставник каталонцев Хави не против трансфера.
Хави Симонс забил девять голов и отдал 15 передач в 42 матчах за «РБ Лейпциг» в этом сезоне.
С 2010 по 2019 год Симонс играл в системе «Ла Масии», прежде чем покинул клуб.