Хави Симонс окончательно уйдет из «ПСЖ». Есть два варианта продолжения карьеры голландца

Хави Симонс не останется в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Голландец недоволен состоянием парижского клуба и хочет летом сменить команду.

Параллельно «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере игрока в «РБ Лейпциг», где он и провёл последний сезон.

Симонс, как сообщается, хотел бы уйти в «Барселону» на правах аренды. Наставник каталонцев Хави не против трансфера.

Хави Симонс забил девять голов и отдал 15 передач в 42 матчах за «РБ Лейпциг» в этом сезоне.

С 2010 по 2019 год Симонс играл в системе «Ла Масии», прежде чем покинул клуб.