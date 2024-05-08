У Мбаппе после поражения ф полуфинале спросили, будет ли он болеть за «Реал»? Реакция 👀👀👀

Килиана можно понять.

Килиан Мбаппе высказался после вылета от «Боруссии» из Лиги чемпионов.

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно.

В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – сказал форвард «ПСЖ». После этого Мбаппе спросили: «Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»?» Килиан закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с прессой.

Сегодня «Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). Ожидается, что француз летом перейдет в испанский клуб на правах свободного агента.