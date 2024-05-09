Паоло Мальдини рассказал, что после завершения игровой карьеры мог оказаться в «ПСЖ»

В эфире Radio TV Serie A Паоло Мальдини рассказал , что после завершения игровой карьеры мог получить должность в «ПСЖ».

«Я никогда не говорил «ПСЖ» «нет». Еще до работы в «Милане» я трижды был в Париже и сообщал о своей готовности работать, но не сложилось. Сейчас я понимаю, что все повернулось к лучшему, ведь тогда клуб находился в стадии бурного развития, а я бы оказался в незнакомой стране, еще и без знания языка».

«Первые десять месяцев своей менеджерской работы я учился. Надо признать, что я чувствовал себя неполноценным, я многое не понимал и продолжал учиться. Леонардо смеялся и говорил, что со временем я осознаю свое влияние. Все сложилось так, как должно было», – добавил экс-защитник.

В 2018 году Мальдини получил руководящую должность в своем бывшем клубе. После ухода Леонардо Паоло стал техническим директором «Милана».

В июне прошлого года «россонери» уволили легенду, вместе с ним команду покинул спортивный директор Фредерик Массара. Итальянская пресса сообщала, что Паоло не поладил с владельцем клуба.

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