Только один игрок доверял Роналду во время пенальти. Не готовился к добиванию, а праздновал

Криштиану Роналду всегда был отличным пенальтистом, но не все его одноклубники были в нем уверены. Когда португалец разбегался перед ударом – партнеры готовились к добиванию. Обычное дело, но не для Марсело.

Экс-защитник мадридского «Реала» всегда был расслаблен – и часто даже вскидывал руки ввверх до удара. Настолько был уверен в голе.

Роналду и Марсело играли вместе девять лет. И вот так бразилец провожал Криштиану из «Реала»: «Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку».