В «Реале» приняли «закон молчания» – говорить о «ЗМ» теперь нельзя?

После второго места вингера «Реала» Винисиуса в голосовании на «Золотой мяч» мадридский клуб принял «закон молчания» в отношении «Золотого мяча», сообщает Серхио Лопес из Diario AS.

Никто не должен говорить о призе или церемонии, так как клуб решил полностью игнорировать эту тему.

Ранее «Реал Мадрид» ТВ отменил свою официальную телевизионную трансляцию «Золотого мяча» 2024 года и бойкотировал шоу. По слухам, «белые» недовольны тем, что France Football отдал приз Родри, а не Винисиусу. В «Реале» считают, что это связано с сотрудничеством журнала с УЕФА в этом году.