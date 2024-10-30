Винисиус поддержал пострадавших от наводнений в Валенсии - несмотря на плохие отношения с фанатами

Во многих городах Испании и Европы произошли наводнения из-за сильных дождей.

Например, в Валенсии недавно были серьезные разрушения и жертвы из-за природной катастрофы.

В данный момент известно о гибели 62 человек.

Матч «Валенсии» и «Реала», вероятно, будет перенесен. После того как в Испании объявили трехдневный траур, «Валенсия» обратилась в Ла Лигу с просьбой перенести игру, которая была запланирована на 2 ноября. «Реал» не возражает против этого.

Винисиус Жуниор в сторис репостнул сообщение «Реала» с поддержкой, подписав его: «Всем сил!».

Стоит отметить, что у бразильца и болельщиков «Валенсии» было очень много конфликтов во время матчей.

Как сообщает COPE, болельщики «Валенсии» успели подготовить специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».