📹Анчелотти привлек в первую команду «Мадрида» сына экс-звезды «Арсенала». Он первый раз тренировался с Мбаппе и Беллингемом

Уже пришло время, когда в большой футбол ворвались дети звезд и легенд прошлого. На поле можно увидеть сыновей Тюрама, Веа, Мальдини, Симеоне, а наследники Зидана и Бекхэма уже даже успели завершить карьеры.

Благодаря Карло Анчелотти и «Мадриду» в ближайшее время мы, возможно, сможет познакомиться с еще одним продолжателем известного рода − Хосе Антонио Рейесом Лопесом. В последнее время парень все чаще находится в первой команде и тренируется со звездами первой величины Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом.

Он играет практически на той же позиции, что и отец − оттянутого форварда. Правда, дополнительная позиция не правый, а левый фланг. Младшему Рейесу всего семнадцать лет и в системе «Мадрида» он оказался в 2019 году.

В том же году погиб его отец − Хосе Антонио Рейес-старший. Экс-игрок сборной Испании, известный по игре за «Арсенал», «Севилью» и «Мадрид», ехал со скоростью более 250 км/ч, когда у авто взорвалась левая шина. Кроме экс-футболиста в машине также находились двое его двоюродных братьев.