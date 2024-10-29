Хватило трех слов. Первый пост Анчелотти после «Золотого мяча» – по инициативе Карло «Мадрид» пропустил церемонию

«Мадрид» пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», хотя представители «сливочных» могли лично получить несколько наград. Карло Анчелотти признан лучшим тренером, «Реал» стал лучшим клубом, а Килиан Мбаппе разделил с Харри Кейн Трофей имени Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона.

Но без главной награды остался Винисиус. Судя по всему, именно из-за того, что «Золотой мяч» достался Родри, «королевский клуб» отказался присутствовать на церемонии.

Спустя сутки Карло Анчелотти опубликовал первый пост после «ЗМ», тренеру хватило трех слов: «Продолжаем. Hala Madrid!»

По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, именно Анчелотти предложил «Мадриду» отказаться от поездки на церемонию вручения «Золотого мяча».

Карло решил бойкотировать мероприятие, как только узнал, что награда пройдет мимо Винисиуса. Для тренера благополучие игрока и команды является приоритетом, добавляет журналистка.

А как вы смотрите на то, что «Реал» не прибыл на церемонию?

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