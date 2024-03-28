Уникальный комплект формы «Реала» поступил в продажу - одна футболка стоит более 20 тысяч рублей

Коллаба с Y-3.

Накануне «Реал» представил четвертый комплект формы в фиолетовом цвете. Новый комплект создан в рамках сотрудничества спонсора клуба adidas и бренда Y-3 дизайнера Йоджи Ямамото. Форма изготовлена с применением впитывающей влагу технологии HEAT.RDY.

Помимо фиолетовой, в коллекцию входят две вратарские формы: полностью черная и оранжевая, а также белый предматчевый комплект, включающий футболку, шорты и куртку. В каждом из цветов форма украшена изображением розы. Футболка с номером и фамилией на спине продается за 220 евро.

Отдельная подборка одежда подготовлена для фанатов, в нее входят футболка, толстовка с капюшоном, сумка через плечо, кепка и шарф.