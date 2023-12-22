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🙅😱 «Нельзя никого бояться». Эндрик рассказал, как сумел подписать контракт с «Реалом» в 16 лет

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Эндрик раскрыл секрет успеха, который позволил ему подписать контракт с мадридским «Реалом» в возрасте 16 лет.

Нападающий стал самым молодым игроком не только «Реала», но и «Палмейраса», в котором побил рекорд академии, забив 165 голов в 169 играх.

В июле 2024 года бразилец дебютирует за «Реал Мадрид».

В интервью испанской газете Marca Эндрик рассказал, чем он отличается от своих ровесников.

«С самого детства мне приходилось доказывать, что я никого не боюсь. Все началось, когда я был совсем юн. Я просто хотел играть в футбол. Я очень ясно дал понять это и понял, что нельзя никого бояться. Так я и делал.

Это будет большая ответственность, большой вызов.

Я очень рад играть в этой футболке и дарить радость фанатам. Это мечта, которая у меня была с детства - стать частью мадридского «Реала».

Я знаю, что у меня еще впереди игры за «Палмейрас», и я должен помочь своей команде остаться на вершине, хоть, конечно, и подумываю о «Реале».

У меня была возможность познакомиться с Винисиусом и Родриго. Они рассказали мне много интересного о быте, о важности всего, что здесь происходит, о величии клуба, которое отражается во всем. Но особенно хорошо это понятно, когда ты здесь находишься», - заявил Эндрик.

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