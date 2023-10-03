«Не как он?»: Джуд Беллингем троллит эксперта CBS после сравнения с Каррагером и Анри📹

После матча с «Наполи» в Лиге чемпионов журналист сравнил Джуда Беллингема с двумя великими футболистами, заявив, что англичанин «защищался, как Джейми Каррагер, и атаковал, как Тьерри Анри».

Интервью транслировалось в прямом эфире на канале CBS. Джейми и Тьерри, а также бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс освещали игру в студии в качестве экспертов.

— Не как Майка, нет? — уточнил Джуд и трое экспертов разразились смехом. Беллингем тоже не смог удержаться.

Новичок «Реала» был назван лучшим игроком матча и помог своей команде одержать убедительную победу над «Наполи» со счетом 3:2.

С 6 очками в двух матчах «сливочные» уверенно лидируют в своей группе в Лиге чемпионов.