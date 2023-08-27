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Как привлечь внимание Бензема. Карим хотел пройти мимо журналистов, но внезапно увидел футболку «Реала» 🤍

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Правильный подход.

Сезон в Саудовской Аравии начался для Бензема не лучшим образом. Нападающий оформил 1+1 в третьем туре чемпионата, но в следующем матче получил травму. Карим травмировал бедро в первом тайме матча с «Аль-Вахдой» и был заменен на 42-й минуте.

Француз в расстроенных чувствах, прихрамывая, покидал стадион, поэтому отказался от общения с журналистами. Чуть поодаль стояла фанатка с футболкой «Реала», и реакция футболиста говорит сама за себя:

Француз не смог сдержать улыбки при виде формы «сливочных» и с радостью подписал ее.

«Мадрид» навсегда в сердце Карима 🤍

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