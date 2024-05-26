«Я эмоционально силен, но реакция моих детей уничтожила меня». Кроос – о последнем домашнем матче за «Реал»

Тони Кроос был переполнен эмоциями после последнего матча на «Сантьяго Бернабеу». После игры он сказал:

«Сейчас нелегко что-то говорить. Я могу только сказать спасибо всем болельщикам «Реала», всему клубу, моим товарищам по команде. Это были 10 незабываемых лет.

Это особенная команда, это великий коллектив. Они не просто хорошие игроки, они все хорошие люди. Я эмоционально силен, но реакция моих детей уничтожила меня. Лучший способ уйти на пенсию – выиграть Лигу чемпионов».

Семья Крооса еле сдерживала эмоции, увидев, какую реакцию их отец получил от болельщиков «Сантьяго Бернабеу» в очень эмоциональном прощальном матче.