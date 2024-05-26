Иско с переломом и гипсом приехал на прощальный матч Крооса. До этого просил его не завершать карьеру еще 2-3 года

В этом месяце у Иско диагностировали перелом малоберцовой кости. Но несмотря на травму он приехал на последний домашний матч Тони Крооса за мадридский «Реал».

У игроков были хорошие отношения на совместном этапе в «Реале». Один из твитов Иско объясняет, почему он даже в гипсе приехал увидеть прощальный матч Тони:

«Тони, пожалуйста...Не завершай карьеру. Дай нам насладиться тобой еще 2-3 года».